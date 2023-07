Conheça os cargos ofertados no concurso de Itabuna; salários até R$ 9,7 mil

Todos os cargos no concurso de Itabuna realizarão a prova objetiva, já as demais fases, dependem da carreira escolhida pelo candidato. A fase objetiva do concurso público será composta por conhecimentos gerais e específicos e está marcada para 03 de setembro de 2023.

Os cargos de agente e guarda realizarão a prova de aptidão física. Já a carreira de professor será avaliada pela prova de títulos, e para o cargo de condutor socorrista realizará prova prática.

Na fase de aptidão física consistirá na avaliação das condições, através dos seguintes exercícios, realizados não necessariamente nessa ordem:

TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL EM UM MINUTO, TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS, TESTE DE BARRA e TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL.

Os índices mínimos constam abaixo. Será considerado(a) INAPTO:

a) o candidato do sexo masculino que não atingir a distância mínima de 2.000 metros, em 12 minutos;

b) a candidata do sexo feminino que não atingir a distância mínima de 1.600 metros, em 12 minutos;

c) os candidatos que realizarem procedimento proibido, previsto neste edital.

Outros concursos na Bahia

O concurso CODEBA 2023 (Companhia das Docas do Estado da Bahia) anuncia que as inscrições estão abertas com vagas para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de agosto, no site do Instituto AOCP. Confira mais detalhes sobre as vagas.

Vagas concurso CODEBA 2023

As oportunidades do concurso CODEBA 2023 são para nível médio e superior nos seguintes cargos:

Nível médio: Técnico Portuário – Apoio Administrativo, Técnico Portuário – Controle Portuário, Técnico Portuário – Fiscalização de Segurança do Trabalho e das Operações, Técnico Portuário – Manutenção de Obras e Técnico Portuário – Meio Ambiente

Nível superior: Analista Portuário – Administrador, Analista Portuário – Advogado, Analista Portuário – Analista de Tecnologia da Informação, Analista Portuário – Contador, Analista Portuário – Economista, Analista Portuário – Engenheiro Civil, Analista Portuário -Engenheiro Eletricista, Analista Portuário – Engenheiro Mecânico, Analista Portuário – Gestão Ambiental, Analista Portuário – Sanitarista, Analista Portuário – Serviço Social e Analista Portuário – Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Os salários podem ultrapassar R$ 10 mil. Os servidores ainda terão direito a R$ 1.334,95 de auxílio alimentação .

Como serão as provas do concurso CODEBA 2023 ?

As provas deverão acontecer em Salvador e estão marcadas para 19 de novembro. Vale lembrar que a Codeba é uma autoridade portuária que administra os portos de Salvador, Ilhéus e Aratu.