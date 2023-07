Conheça os exercícios mais cobrados no Teste de Aptidão Física

Os concursos policiais são uma excelente oportunidade para quem deseja seguir carreira de segurança pública. Portanto, é fundamental que os candidatos entendam as fases da seleção

Além da prova objetiva, o concurso avisa que mais etapas serão cobradas, inclusive o TAF – Teste de Aptidão Física. Nesta etapa os alunos realizam exercícios a fim de testar se estão aptos para exercer as atividades no cargo.

Exercícios utilizados nos concursos policiais

Como mencionado, o TAF é uma das etapas e, na maioria das vezes, uma das fases mais temidas. Conheça a seguir os exercícios mais cobrados:

Flexão de braço na barra fixa (masculino)

A principal função é avaliar a força muscular dos membros superiores do candidato. O candidato deve realizar o máximo de flexões de braço na barra fixa.

As repetições são contadas no momento em que o queixo ultrapassa a barra. O candidato tem direito a apenas uma tentativa. Para as mulheres, por exemplo, é exigido apenas a sustentação na barra.

O teste avisa a capacidade aeróbica do candidato e analisa o máximo que o candidato consegue correr no tempo de 12 minutos.



Há uma variação entre os editais dos certames, principalmente, no que se refere à execução, assim como o tempo. As quatro formas mais cobradas são:

1) flexão abdominal com mãos atrás da cabeça ou na nuca.

2) flexão abdominal com as mãos cruzadas a frente do corpo.

3) flexão abdominal remador.

4) flexão abdominal supra.

A forma de análise varia. Alguns editais concursos policiais dos cobram a execução sem tempo limite, ou seja, o candidato deverá executar o máximo de repetições possíveis, requerendo elevada resistência muscular localizada. Outros certames estabelecem um tempo limite de forma prévia.

Mais exercícios dos concursos policiais

Conheça demais exercícios:

Impulsão Horizontal para concursos policiais

O exercício faz a análise muscular do candidato.

O teste costuma ser realizado em caixa de areia. Para quem tem dúvida de como realizar o exercício, o candidato deverá se posicionar atrás da linha de medição inicial, em pé, parado, com os pés paralelos e sem tocar a linha. Ao comando de “iniciar”, ele deverá saltar à frente com movimento simultâneo dos pés.

Pode ser pedido de duas formas: Teste de impulsão horizontal parado ou Teste de impulsão horizontal em movimento.

Flexão de braço com apoio de frente ao solo

As formas mais cobradas nos concursos policiais são:

Flexão de braço no solo em 4 apoios. Ou seja, apenas devem tocar no solo, as 2 mãos e as 2 pontas dos pés.

Flexão de braço no solo em 6 apoios (com apoio dos joelhos). Ou seja, devem tocar no solo: as 2 mãos, as 2 pontas dos pés; e os 2 joelhos.

É importante pontuar que a execução pode variar a depender do sexo.

Concursos policiais abertos

O concurso PM AC (Polícia Militar do Acre) anuncia que as inscrições foram prorrogadas mais uma vez. Antes, os cadastros poderiam ser feitos até terça-feira, 04 de julho.

Agora, os interessados poderão se inscrever até 24 de julho por meio do site da banca organizadora, Fundação Getulio Vargas (FGV), ao custo de R$ 106,00.

Vagas concurso PM AC

Antes de mais nada, o certame oferta 36 vagas para os seguintes cargos:

CARGO VAGAS SALÁRIO Oficial Combatente 27 R$ 8.129,55 Tenente Estagiário de Saúde (Cirurgião Dentista) 1 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial) 1 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Obstetra e Ginecologista) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Pediatra) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Clínico Geral) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Ortopedista e Traumatologista) 1 R$ 10.423,73

Sobre os requisitos concurso PM AC

Os requisitos dependem de cada cargo. Confira o que pede em cada carreira:

Oficial Combatente

Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de bacharel em direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e Carteira Nacional de Habilitação, qualquer categoria.

Tenente Estagiário

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação, conforme distribuição disponível no subitem 1.2, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, título de especialista em área específica para a qual está concorrendo, conferido pela Associação Médica Brasileira – AMB ou certificado de Residência Médica realizada em instituição com programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC, além de registro no órgão de classe e Carteira Nacional de Habilitação, qualquer categoria.

Como serão as provas do concurso PM AC?

As provas deste concurso PM AC estão marcadas para 03 de setembro. O certame, por sua vez, anuncia que o processo avaliativo será com as seguintes fases:

Prova Objetiva – eliminatório e classificatório;

– eliminatório e classificatório; Redação – eliminatório e classificatório;

– eliminatório e classificatório; Prova de Títulos – classificatório;

– classificatório; Teste de Aptidão Física – eliminatório;

– eliminatório; Exame Psicotécnico – eliminatório;

– eliminatório; Exame Médico e Toxicológico – eliminatório;

– eliminatório; Investigação Criminal e Social – eliminatório.

