Conheça os melhores sites de FREELANCER para começar Trabalhar AGORA!

O Freelancer é uma forma de trabalho que tem se tornado cada vez mais popular e atrativa para muitas pessoas. Essa categoria de profissionais trabalha por conta própria, oferecendo seus serviços para diferentes clientes, sem vínculo empregatício ou contrato fixo.

Assim, podem atuar em diversas áreas, como design, programação, redação, tradução, marketing, fotografia, entre várias outras.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e conheça mais sobre o tipo de trabalho que mais tem crescido no Brasil e veja quais são os melhores sites para buscar trabalho no ramo.

Como começar a trabalhar como freelancer?

Em primeiro lugar, é importante destacar que qualquer pessoa pode se tornar um freelancer. No entanto, é necessário ter algumas habilidades e ferramentas básicas:

Um computador com acesso à internet;

Um portfólio online com seus trabalhos anteriores ou exemplos do que você pode fazer;

Um perfil profissional em redes sociais ou plataformas de freelancers;

Uma forma de receber pagamentos online, como PayPal ou mesmo o Pix;

Uma rotina de trabalho organizada e disciplinada.

Além disso, é necessário definir o seu nicho de atuação, o seu público-alvo, o seu valor por hora ou por projeto, e a sua forma de divulgação. Também é importante estar sempre atualizado sobre as tendências e as demandas do mercado, bem como buscar capacitação e qualificação constantes.

Uma das formas mais eficientes de começar a trabalhar como freelancer é se cadastrando em sites especializados em conectar freelancers com clientes. Esses sites oferecem diversas vantagens, como:

Acesso a uma grande variedade de projetos e clientes;

Segurança na negociação e no pagamento;

Avaliação e feedback dos clientes;

Suporte e mediação em caso de conflitos;

Oportunidade de construir uma reputação e uma rede de contatos.

Quais são os melhores sites para trabalhar como freelancer?

Existem vários sites para trabalhar como freelancer, mas alguns se destacam pela qualidade, pela confiabilidade e pela popularidade. A seguir, confira quais são os melhores sites para este profissional.

99freelas

A primeira plataforma de freelancer da nossa lista é o 99freelas, um site brasileiro que reúne mais de 500 mil freelancers e mais de 100 mil projetos publicados. O site permite que você crie um perfil gratuito, envie propostas ilimitadas e receba pagamentos em real. No entanto, o site cobra uma taxa de 10% sobre o valor de cada projeto.

LinkedIn

O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo, com mais de 700 milhões de usuários. Ele permite que você crie um perfil gratuito, mostre suas habilidades, experiências e recomendações, e se conecte com potenciais clientes e parceiros.

Além disso, a rede social conta com uma seção específica para freelancers, chamada ProFinder, onde você pode encontrar projetos e enviar propostas.

Fiverr

O Fiverr é um site internacional que reúne mais de 11 milhões de freelancers e mais de 200 milhões de projetos publicados. Essa é uma excelente opção para as pessoas que desejam receber em dólar.

O site permite que você crie um perfil gratuito, ofereça seus serviços a partir de 5 dólares (daí o nome Fiverr) e receba pagamentos em dólar. Ademais, ele cobra uma taxa de 20% sobre o valor do projeto.

Workana

O Workana é uma das plataformas de Freelancer mais populares. O site latino-americano reúne mais de 3 milhões de freelancers e mais de 1 milhão de projetos publicados.

Através do site, é possível criar um perfil de forma gratuita. No entanto, o envio de propostas é limitado. Isso porque tudo depende do nível do usuários.

O Workana conta com uma política de recompensas. Quanto mais projetos fechar e mais clientes retornarem a fechar negócio com você, mais benefícios você terá.

O site possui a versão gratuita, mas também possui diferentes planos para quem deseja investir e enviar mais propostas. O Workana cobra uma taxa variável entre 4% e 20% sobre o valor do projeto.

Freelancer.com

O Freelancer.com é um site australiano que reúne mais de 50 milhões de freelancers e mais de 20 milhões de projetos publicados. A criação do perfil no site é gratuito, mas ele conta com diversos planos que definem a quantidade de propostas disponíveis para envio.

O mais legal desse site é que ele permite o recebimento do pagamento em diversas moedas diferentes. Ademais, ele cobra uma taxa variável entre 10% e 20% sobre o valor do projeto.