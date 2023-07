conheça principais características do curso

A graduação em Artes Plásticas é uma opção de formação acadêmica que oferece aos estudantes a oportunidade de explorar e desenvolver sua criatividade, expressão visual e habilidades artísticas. A seguir, abordaremos diversos aspectos dessa área de estudo.

Desse modo, você poderá conferir a importância desse curso de graduação, objetivos, conteúdos curriculares, possibilidades de atuação profissional e a contribuição que a graduação em Artes Plásticas traz para a sociedade.

A graduação em Artes Plásticas desempenha um papel fundamental na formação de artistas visuais e profissionais atuantes no campo das artes. Ela proporciona uma base sólida de conhecimentos teóricos, históricos e práticos. Nesse sentido, o curso permite que os estudantes expandam sua visão de mundo, aprofundem-se na linguagem visual e desenvolvam sua própria identidade artística.

O principal objetivo da graduação em Artes Plásticas é capacitar os estudantes a compreender e dominar os fundamentos da expressão visual e das técnicas artísticas. Isso inclui o estudo da história da arte, análise crítica, experimentação de materiais, desenvolvimento de habilidades técnicas, exploração de diferentes formas de expressão e reflexão sobre o processo criativo.

Conteúdos curriculares

O currículo da graduação em Artes Plásticas é diversificado e abrange diferentes disciplinas que fornecem uma formação completa e abrangente. Os estudantes têm a oportunidade de estudar, por exemplo, disciplinas como desenho, pintura, escultura e gravura. Há também aulas sobre cerâmica, fotografia, instalação, história da arte, teoria estética, crítica de arte, entre outras.

Além das disciplinas práticas, o currículo de Artes Plásticas também inclui aulas teóricas e de história da arte, que são fundamentais para a compreensão do contexto artístico e para a formação crítica dos estudantes. Essas disciplinas abordam a evolução das artes visuais ao longo da história, desde as civilizações antigas até as correntes artísticas contemporâneas.

A teoria estética e a crítica de arte são disciplinas essenciais para que os estudantes desenvolvam habilidades de análise e reflexão. Elas proporcionam uma compreensão mais profunda dos aspectos conceituais, simbólicos e contextuais presentes nas produções artísticas, permitindo que os estudantes construam argumentos críticos embasados.

Essa variedade de disciplinas permite que os estudantes experimentem diferentes técnicas, materiais e meios de expressão.

A graduação em Artes Plásticas oferece uma ampla gama de possibilidades de atuação profissional. Além de se tornarem artistas visuais independentes, os graduados podem trabalhar como professores de arte, curadores de exposições, consultores de arte, ilustradores, designers, arte-educadores, pesquisadores e críticos de arte.

Além disso, a formação adquirida durante essa graduação também pode abrir portas para colaborações com outros profissionais e áreas, como arquitetura, publicidade, cinema, teatro e design de interiores. A capacidade de pensar visualmente e comunicar ideias de forma criativa é cada vez mais valorizada em diversos setores da sociedade.

Contribuição para a Sociedade

A área em Artes Plásticas não se limita apenas ao desenvolvimento individual do artista, mas também oferece uma contribuição para a sociedade como um todo. Através da produção artística, os graduados em Artes Plásticas podem questionar normas sociais, abordar questões contemporâneas, promover a reflexão crítica e incentivar a sensibilidade estética.



Além disso, a presença de artistas visuais nas comunidades e a disseminação da arte em espaços públicos contribuem para o enriquecimento cultural. Assim há uma maior valorização da diversidade e a promoção do diálogo e da expressão individual.

A graduação em Artes Plásticas contribui para a formação de profissionais altamente criativos, capazes de pensar visualmente sobre questões sociais e culturais contemporâneas. Por meio de suas expressões artísticas, os graduados em Artes Plásticas podem contribuir para o enriquecimento da sociedade, promovendo a reflexão, a sensibilidade estética e a valorização da diversidade cultural.

