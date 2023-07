Conor McGregor sai de funeral no Reino Unido após incidente e policiais investigam

Imagens feitas do lado de fora do The Saddle Club em Birkenhead mostram que a estrela do UFC, flanqueada por dois seguranças, saiu rapidamente depois de entrar no local para prestar serviços a um falecido membro da família.

Dirigentes do clube disseram que McGregor estava realmente jovial no início do dia – até compartilhando várias fotos dele sorrindo com outros convidados no evento – mas disseram que ele “ficou chateado com as ações de certas pessoas presentes no funeral” e foi embora.