Conor McGregor zomba de Michael Chandler após briga no TUF 31: ‘Vamos lutar agora?’

Conor McGregor não está deixando passar maus bocados O lutador final 31 derrubá-lo.

No último episódio do reality show de longa data do UFC, McGregor viu seu protegido do SBG Ireland, Lee Hammond, sofrer uma derrota para o veterano Kurt Holobaugh, um resultado que deixou o Team McGregor em 0-6 na temporada.

Com as tensões aumentando, McGregor e Chandler se confrontaram na gaiola após a luta (uma cena que foi provocada antes do início da temporada), culminando com McGregor dando um empurrão no rosto de Chandler que forçou o presidente do UFC Dana White a intervir rapidamente.

Espera-se que McGregor e Chandler briguem em uma data futura, embora a reserva esteja no limbo com McGregor ainda não se reinscrevendo no programa de testes de drogas da USADA e uma recente alegação de agressão sexual se aproximando.

Após a exibição do programa de terça-feira TUF 31 episódio, McGregor compartilhou uma breve mensagem de voz em Twitterzombando do comportamento de Chandler após o empurrão.

“’Ah, vamos fazer isso’”, disse McGregor, imitando Chandler. “’Vamos lutar agora? Vamos lutar agora? Nós vamos fazer isso? Nós vamos lutar agora?’”

Sempre que McGregor voltar à ação, será sua primeira luta desde julho de 2021, quando quebrou a perna na derrota para Dustin Poirier no UFC 264. O ex-campeão de duas divisões do UFC tem apenas uma vitória desde 2016.