Conselho do FGTS acaba de trazer NOVO comunicado sobre financiamento habitacional; Veja agora

Em uma reunião realizada nesta terça-feira, o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) anunciou um significativo aumento de 42% no orçamento destinado ao financiamento habitacional para o ano de 2023. O valor total alocado para essa finalidade será de 96,9 bilhões de reais, em comparação aos 68,1 bilhões de reais do orçamento anterior.

Esse aumento representa um acréscimo de 28,8 bilhões de reais no montante disponibilizado para impulsionar projetos e programas habitacionais no país. Os recursos adicionais serão direcionados especialmente para fortalecer o renomado programa do governo federal “Minha Casa Minha Vida“, que tem como objetivo oferecer moradia acessível para famílias de baixa renda.

Além disso, parte desse reforço financeiro será destinado à linha de crédito habitacional Pró-Cotista, a fim de incentivar ainda mais a aquisição de imóveis e a realização do sonho da casa própria pelos brasileiros. O anúncio do aumento no orçamento para habitação é uma medida que visa impulsionar o setor e proporcionar melhores condições de moradia para a população.

“Isso é muito importante para o mercado, dá uma confiança no mercado de que pode lançar empreendimento que não vai faltar recurso, as operações serão aceleradas”, afirmou Henriqueta Arantes, consultora da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Programa Minha Casa Minha Vida

O programa “Minha Casa Minha Vida” é uma iniciativa do governo brasileiro que tem como objetivo principal tornar realidade o sonho da casa própria para milhões de famílias de baixa renda em todo o país. Lançado em 2009, o programa é considerado um dos maiores e mais bem-sucedidos programas habitacionais já implementados no Brasil.

Por meio de parcerias com construtoras e agentes financeiros, o programa oferece condições vantajosas de financiamento, com juros reduzidos e subsídios, tornando o sonho da casa própria uma realidade possível para milhões de brasileiros. Uma das grandes vantagens do programa é a diversidade de opções de moradias disponíveis.

As famílias beneficiadas podem escolher entre imóveis novos ou usados, em áreas urbanas ou rurais, de acordo com suas necessidades e preferências. Além disso, o “Minha Casa Minha Vida” também contempla pessoas com deficiência e idosos, oferecendo unidades habitacionais adaptadas para garantir a acessibilidade e o conforto a todos.

Conselho Curador do FGTS

O Conselho Curador é responsável por definir e gerir os recursos do FGTS, e uma de suas principais atribuições é direcionar parte desses recursos para financiamento habitacional. A cada ano, o Conselho Curador realiza uma análise detalhada da situação econômica e das necessidades habitacionais do país. Com base nessa avaliação, são definidos os valores do orçamento destinado à habitação para o período seguinte.

O Conselho Curador desempenha um papel crucial na promoção de políticas públicas voltadas para a habitação popular e no incentivo ao acesso à moradia digna para as camadas mais vulneráveis da sociedade. O programa Minha Casa Minha Vida, é um exemplo bem-sucedido dessa atuação, sendo um dos principais programas habitacionais do país, com foco especial na redução do déficit habitacional e na melhoria da qualidade de vida das famílias de baixa renda.

O aumento ou redução do orçamento para habitação pode impactar significativamente o setor imobiliário e a oferta de moradias para a população. Quando há um aumento no orçamento previsto pelo FGTS, como ocorreu nesta semana, mais recursos ficam disponíveis para financiamentos e programas habitacionais, o que pode impulsionar a construção e aquisição de imóveis.



