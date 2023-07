conselho pede urgência no edital para 58 vagas

O concurso Iprem SP (Instituto de Previdência Municipal de São Paulo), foi pauta da última sessão ordinária do Conselho Deliberativa do órgão, realizado no dia 1 de julho.

O órgão faz parte da Secretaria Municipal da Fazenda e inspira necessidade de novas contratações. Durante reunião, o conselheiro Rafael Aguirrezábal falou sobre a urgência de novos profissionais e dificuldades enfrentadas pelos servidores públicos.

Além disso, destacou sobre a demora de concessão de pensões por mortes, em decorrência da necessidade de pessoal. O edital segue em análise na Casa Civil.

Durante sessão, foram cobrados esclarecimentos sobre o motivo da demora pelo aval do certame, já que nos últimos meses, outros concursos nos demais órgãos foram autorizados.

Vagas concurso Iprem SP

Estão sendo esperadas 58 vagas para nivel médio e superior, os salários podem chegar a R$ 6.106,33. Das 58 vagas previstas, 25 são para o cargo de assistente administrativo de gestão (AAG), com exigência de ensino médio, e 33 para o cargo de analista de planejamento e desenvolvimento organizacionial (APDO), com necessidade de nível superior.

Além das vagas imediatas, está em discussão a criação de 70 vagas para a carreira de analista de previdência, de nível superior.

Sobre AAG



Este cargo foi criado em 2021 e a reestruturação conta com 3 níveis, sendo eles:

I – Nível I: 10 (dez) Categorias;

II – Nível II: 6 (seis) Categorias;

III – Nível III: 2 (duas) Categorias

Último concurso Iprem SP

O último edital para analista de planejamento e desenvolvimento organizacional aconteceu no ano de 2015. Na ocasião, foram ofertadas 178 vagas.

Sobre as provas, os candidatos foram avaliados da seguinte forma:

língua portuguesa – 15

raciocínio lógico – 5

administração pública – 20

Para a área de ciências econômicas;

conhecimentos gerais – 40

conhecimentos específicos – 40

Na área de conhecimentos gerais, a distribuição foi a seguinte:

língua portuguesa – 10

raciocínio lógico – 10

administração pública – 12

realidades municipais – 8

Ao todo foram 80 questoes divididas entre conhecimentos básicos e específicos.

Outros concursos em São Paulo

O concurso SP Regula (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo) vai sair nos próximos dias. Uma etapa final e importante foi concluída em prol da liberação do edital. A banca foi contratada e os esclarecimentos, assim como extrato de contrato, foram publicados no Diário Oficial nesta sexta-feira, 07 de julho.

Com o avanço, a SP Regula e a Fundação Vunesp deverão se reunir para definir o cronograma e finalizar os detalhes do concurso. Com tudo definido, o edital será publicado.

Vagas concurso SP Regula

Como mencionado, são 150 vagas do concurso SP Regula nos seguintes cargos

Analista de Regulação de Serviços Públicos (nível superior) – 45 vagas;

Fiscal de Serviços Públicos (nível superior) – 57 vagas; e

Técnico de Fiscalização de Serviços Públicos (nível médio) – 48 vagas.

Conforme indicado no documento, a taxa de inscrição será de R$ 67,00 para Técnicos, R$ 98,00 para Analista e de R$ 118,00 para Fiscal.

Concurso SP Regula

Este será o primeiro certame do órgão que foi criado em 2020. Sobre as remunerações, os salários variam a depender dos cargos do concurso SP Regula. Confira:

Analista de Regulação de Serviços Públicos Inicial: R$ 8.500,00 Final: R$ 17.276,00

Fiscal de Serviços Públicos Inicial: R$ 5.600,00 Final: R$ 12.780,00

Técnico de Fiscalização de Serviços Públicos Inicial: R$ 2.800,00 Final R$ 6.390,00.



Outros concursos abertos em São Paulo

Ao todo são 317 vagas abertas para concursos em São Paulo. Confira a lista a seguir:

fiscal de posturas municipais: 175 vagas e salários de R$8 mil;

auditor fiscal tributário municipal (AFTM): 60 vagas (sendo 50 para Gestão Tributária e 10 para Tecnologia da Informação) e salários de R$26 mil;

auditor de Políticas Públicas e Gestão Governamental (APPGG): 32 vagas e salários de R$12 mil; e

analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Ciências Contábeis (APDO – Contábeis): 50 vagas e salários de R$9 mil.

Os interessados precisam comprovar nível superior para todas as áreas. Vale lembrar que as inscrições para fiscal de posturas municipais podem ser feitas até esta sexta, 7 de julho. Já para os demais, o prazo fica aberto até 25 de julho.

Todos os certames estão administrados pela banca Vunesp e os cadastros deverão ser feitos pelo site oficial da empresa. Sobre nomeação, a secretária adjunta de Gestão do Município de São Paulo, Regina Pacheco destacou:

“Para o cargo de fiscal de posturas municipal, conseguiremos nomear este ano. Para os demais cargos, as nomeações deverão ser no início de 2024. A ideia é chamar todos dentro do número de vagas. Já tem uma prévia aprovação orçamentária”

Os salários podem chegar a R$ 26 mil e demais benefícios também serão concedidos aos aprovados.