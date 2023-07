Consulta ao 3º lote da restituição do IRPF 2023 começa segunda

A espera está chegando ao fim. Nesta segunda-feira (24), a Receita Federal libera as consultas para o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. A partir das 10h, os contribuintes poderão verificar se foram contemplados no mais novo lote de restituição do imposto.

Os contribuintes que aguardam ansiosamente por isso estão contando as horas para a liberação das consultas. Aliás, o 3º lote de restituição do IRPF 2023 irá contemplar cerca de 5,6 milhões de contribuintes, incluindo tanto aqueles considerados prioritários quanto os não prioritários.

Em resumo, a Receita Federal realizará o pagamento de R$ 7,5 bilhões a grupos com alguma prioridade prevista em lei. Além disso, também haverá a restituição do imposto a contribuintes não prioritários que entregaram declarações antecipadamente.

Veja abaixo as pessoas com prioridades contempladas no 3º lote:

16.536 idosos acima de 80 anos;

95.047?entre 60 e 79?anos;

9.740 ?contribuintes?com alguma deficiência física ou mental ou doença grave;

30.700 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Restituição via PIX garante benefícios

De acordo com a Receita Federal, as pessoas que fizeram a declaração pré-preenchida ou que optaram pela restituição via PIX também serão contempladas com o 3º lote de restituição do IRPF 2023. Em suma, 3.879.049 contribuintes se enquadram nesse grupo e irão receber a restituição do imposto.

O fisco ainda pagará a restituição do imposto a 1.600.964 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração do IRPF 2023 até o dia 23 de março. Como essas pessoas enviaram mais cedo o documento, elas conseguiram se beneficiar com a restituição nesse 3º lote.

Na verdade, durante todo o período para entrega das declarações, no início do ano, a Receita Federal informou recorrentemente a importância de enviar o documento o mais breve possível, pois isso beneficiaria os contribuintes. Em outras palavras, quem demorou para entregar as declarações, só deverá receber a restituição nos últimos lotes.

Veja abaixo o calendário de pagamento dos lotes

O pagamento dos lotes de restituição do Imposto de Renda 2023 ocorre uma vez por mês. Em síntese, a Receita Federal realiza os repasses no último dia útil de cada mês. A propósito, os pagamentos tiveram início no último mês de entrega das declarações do Imposto de Renda, em maio.

Veja abaixo as datas de pagamento dos lotes de restituição do IR 2023:

1º lote – 31 de maio (LIBERADO);

2º lote – 30 de junho (LIBERADO);

3º lote – 31 de julho;

4º lote – 31 de agosto

5º lote – 29 de setembro.



A saber, a Receita libera as consultas aos lotes de restituição uma semana antes do pagamento. Esse período é essencial para os contribuintes conferirem a situação em que se encontram. Caso não estejam listados como contemplados, poderão entrar em contato com o fisco para saberem o motivo da não contemplação, bem como o que poderão fazer para modificarem a situação.

Onde cai o valor da restituição?

Os contribuintes que forem contemplados com o terceiro lote de restituição irão receber os valores devidos na conta bancária informada na declaração enviada à Receita Federal, meses atrás.

Cabe salientar que algumas pessoas acabam modificando a conta bancária ou encerrando-a por algum motivo. Assim, os contribuintes que desejarem alterar a conta bancária após o envio da declaração devem fazer uma retificação na declaração.

Em resumo, o contribuinte deve acessar o portal e-CAC para informar a nova conta na Central de Atendimento do Banco do Brasil ou em uma agência bancária. Outra opção é aguardar a liberação da restituição e, então, fazer isso.

Como consultar o 3º lote de restituição do IR?

As pessoas que desejam saber se serão contempladas no 3º lote de restituição deverão acessar este link da Receita Federal e informar o número do CPF e a data de nascimento. Dessa forma, irão saber se o pagamento foi incluído ou não no lote. Para tirar essa dúvida, a pessoa só precisará clicar no campo “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar Restituição”.

Além disso, o contribuinte ainda poderá acessar o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.

Vale destacar que só terá direito à restituição do Imposto de Renda o contribuinte que tiver pago mais impostos do que deveria em 2022. Dessa forma, a Receita devolve o valor que foi pago a mais no ano passado.

Receita Federal já pagou dois lotes de restituição

A Receita Federal já realizou o pagamento de dois lotes de restituição do Imposto de Renda. Em suma, o primeiro lote, pago em 31 de maio, destinou-se a pessoas com prioridade, algo que também acontecerá no 3º lote. Mais de 4,1 milhões de contribuintes foram contemplados com o pagamento de R$ 7,5 bilhões.

Por sua vez, o segundo lote de restituição contemplou mais de 5,1 milhões de contribuintes. O pagamento total também foi de R$ 7,5 bilhões, que caíram diretamente nas contas informadas pelas pessoas em suas declarações.

Por fim, as informações sobre a quantidade de contribuintes e o valor total da restituição do terceiro lote ainda não foram informados.