Consulta do AUXÍLIO BRASIL pelo CPF! Saiba como realizar!

Os beneficiários do Auxílio Brasil agora podem consultar o benefício através do CPF. Neste mês de julho, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) liberou a consulta do reformulado programa, que agora se chama Bolsa Família.

O Governo Federal realiza o pagamento mínimo de R$ 600 a milhões de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Em julho, quase 21 milhões de inscritos estão recebendo a sétima parcela de 2023 do reformulado Auxílio Brasil.

Os pagamentos acontecem nos dez últimos dias úteis de cada mês. Por isso, os repasses de julho irão continuar até a próxima segunda-feira, dia 31. Aliás, o governo já divulgou o calendário de pagamento do Auxílio Brasil em julho. Confira abaixo.

NIS de final 1: dia 18 de julho (LIBERADO);

NIS de final 2: dia 19 de julho (LIBERADO);

NIS de final 3: dia 20 de julho (LIBERADO);

NIS de final 4: dia 21 de julho (LIBERADO);

NIS de final 5: dia 24 de julho (LIBERADO);

NIS de final 6: dia 25 de julho (LIBERADO);

NIS de final 7: dia 26 de julho (LIBERADO);

NIS de final 8: dia 27 de julho (LIBERADO);

NIS de final 9: dia 28 de julho (LIBERADO);

NIS de final 0: dia 31 de julho.

Como o governo define as datas de pagamento?

De acordo com as regras do Auxílio Brasil, os repasses do benefício ocorrem conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Nesta sexta-feira (28), os beneficiários com NIS de final 9 estão sendo contemplados com o pagamento da nova parcela do benefício. Esse é o penúltimo grupo a receber o auxílio neste mês de julho. O último grupo, dos beneficiários com NIS de final 0, só irão receber o repasse na segunda-feira (31).

Contudo, vale destacar que o governo federal vem mantendo a prática de antecipar o pagamento que cair nas segundas-feiras. Isso aconteceu com os beneficiários com NIS de final 5, cuja parcela saiu no dia 24 de julho, uma segunda-feira. Este grupo também aproveitou o pagamento antecipado, que sempre ocorre no sábado anterior à data de liberação.

Isso quer dizer que os usuários do programa social com NIS de final 9 vão poder acessar o valor do auxílio já no sábado (29), sem precisar esperar pela segunda-feira, último dia do mês, para receberem o benefício.



Fila de espera do Auxílio Brasil

Nos últimos meses, o governo Lula vem trabalhando para manter zerada a fila de espera do Auxílio Brasil. O governo continua analisando os dados dos segurados do benefício, realizando cortes de quem não estiver cumprindo os requisitos estabelecidos e inserindo na folha de pagamento do programa os novos segurados que atendem todas as regras.

Para receber o Auxílio Brasil, a pessoa deve se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico). Em suma, o CadÚnico surgiu para inserir as famílias mais pobres do país em programas sociais. Assim, apenas os cidadãos de baixa renda podem se inscrever para receber os benefícios sociais.

Veja quais são os requisitos para fazer a inscrição no CadÚnico:

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;

Famílias com renda mensal total de até 3 salários mínimos;

Famílias com renda superior a 3 salários mínimos, mas que estejam vinculadas ou pleiteando algum programa ou benefício que utilize o Cadastro Único em suas concessões;

Pessoas que vivem em situação de rua, seja sozinha, seja com a família.

Consulte o auxílio pelo CPF

Desde que o governo federal divulgou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil, muitas pessoas passaram a buscar os Centros de Assistência Social (CRAS) para se inscreverem e receberem o benefício.

A propósito, os interessados em se inscrever no CadÚnico devem comparecer a algum CRAS ou posto do Cadastro Único, onde irão passar por uma entrevista com perguntas sobre a composição familiar. Haverá questionamentos sobre rendimentos, despesas e características do domicílio e dos membros da família.

Após a entrevista, o cidadão receberá o Número de Identificação Social (NIS), caso ainda não tenha. Apenas com o NIS que as famílias poderão participar de programas sociais através do CadÚnico.

O NIS é uma das maneiras de consultar a situação do auxílio. Entretanto, as pessoas também podem fazer consultas através do CPF. Para isso, basta acessarem o aplicativo do Auxílio Brasil, ou, caso prefiram, o site ou o aplicativo do CadÚnico.

Por fim, as pessoas ainda podem ligar para a Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania, pelo número 121.