Consulte o Valor de Julho do Bolsa Família pelo CPF sem sair de casa

Em julho, os beneficiários do Bolsa Família poderão consultar o seu benefício de forma online utilizando o seu CPF. Essa é uma facilidade que visa levar mais comodidade para os inscritos.

Através de um sistema simples é possível evitar as longas filas do atendimento presencial, bem como evitar grandes aglomerações em períodos de pagamento.

A seguir, confira a nossa matéria e descubra o passo a passo completo para consultar o Bolsa Família pelo CPF.

Como consultar o Bolsa Família pelo CPF?

O Governo Federal disponibiliza alguns canais para a consulta do Bolsa Família. Dessa maneira, os beneficiários podem escolher o canal que desejar. A liberação dos canais online é uma iniciativa que visa facilitar a vida dos inscritos, trazendo mais agilidade no atendimento.

Existem duas principais formas de consultar o benefício utilizando o CPF. A primeira delas é por meio do Portal Cidadão Caixa. Através dele, os cidadãos podem realizar a consulta de diversos benefícios assistenciais e trabalhistas.

Para entrar no portal, o beneficiário pode fazer o login com os dados da sua conta no Caixa Tem. Outra opção é acessar com o CPF e a senha cadastrada do próprio Portal Cidadão Caixa.

Dessa maneira, o participantes pode conferir no sistema todas as informações sobre os benefícios sociais que recebe.



Você também pode gostar:

Além disso, também é possível fazer a consulta através do site ou aplicativo CadÚnico. Para quem deseja uma consulta completa, basta fazer login utilizando o CPF e a senha do Gov.br. Mas também é possível fazer uma consulta simples com dados básicos, que incluem nome completo e data de nascimento.

Beneficiários do Bolsa Família precisam atualizar CadÚnico para garantir continuidade do benefício

Já é de conhecimento público que, para fazer parte do Bolsa Família, é necessário se cadastrar no CadÚnico. Dessa maneira, o responsável familiar deve procurar o CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo para o cadastramento.

No entanto, após a aprovação do benefício, as famílias precisam se atentar às regras para continuar recebendo o benefício. Nesse sentido, uma das principais normas é manter o CadÚnico atualizado.

Isso porque o cadastro é o meio pelo qual o governo pode ter acesso aos dados das famílias brasileiras para direcioná-las aos programas assistenciais. Basicamente, são duas as ocasiões em que se faz necessária a atualização:

Quando mudar alguma informação familiar, como endereço, renda, quantidade de membros, telefone, entre outros dados; A cada dois anos, mesmo quando não houver mudança de informações do grupo familiar.

É muito importante que os inscritos se atentem para a atualização do CadÚnico, pois ao descumprir a regra podem ter o Bolsa Família bloqueado.

Condicionalidades

Além da atualização cadastral do CadÚnico, o Governo Federal também determinou condicionalidades para garantir a continuidade do Bolsa Família. Trata-se de outras regras que também devem ser cumpridas para evitar o bloqueio do benefício.

Confira quais são:

Atualização da caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e gestantes;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Realizar o acompanhamento nutricional das mulheres e crianças de até 7 anos.

Calendário de pagamentos de julho

O pagamento do Bolsa Família de julho começa nesta terça-feira (18) com os beneficiários que possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 1. Confira o calendário completo:

Final de NIS 1: 18 de julho;

Final de NIS 2: 19 de julho;

Final de NIS 3: 20 de julho;

Final de NIS 4: 21 de julho;

Final de NIS 5: 24 de julho;

Final de NIS 6: 25 de julho;

Final de NIS 7: 26 de julho;

Final de NIS 8: 27 de julho;

Final de NIS 9: 28 de julho;

Final de NIS 0: 31 de julho.

O saque do Bolsa Família pode ser realizado nos canais de atendimento da Caixa. Assim, os beneficiários podem acessar os recursos nas casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nas agências.

Além disso, também é possível fazer o saque sem cartão diretamente no caixa eletrônico do banco, utilizando o código gerado no aplicativo Caixa Tem.

Ademais, os beneficiários podem movimentar os recursos através do aplicativo e realizar pagamentos, transferências, PIX, recarga de celular e ter acesso a diversos serviços bancários do app.