Conta poupança pode ser BLOQUEADA ainda hoje por causa deste motivo

Se você usa a conta poupança Caixa Tem para organizar as suas finanças ou mesmo para receber benefícios sociais, fique atento! Algumas atitudes podem fazer com que a sua conta seja bloqueada, prejudicando as suas movimentações e organizações financeiras.

Acompanhe este texto e descubra o que pode causar esse tipo de bloqueio para que seja possível evitar esse efeito.

O que pode causar o bloqueio da conta poupança do Caixa Tem?

Não é novidade para ninguém que o Caixa Tem é muito utilizado por milhões de brasileiros, todos os dias. Muitas vezes, essas movimentações têm relação direta com o recebimento de benefícios sociais do Governo. Porém, não podemos nos esquecer de que essa conta é, acima de tudo, considerada uma “conta social”, ou seja, indicada para pessoas com uma renda menor.

Dessa maneira, existem limites de transações mensais e de valores que podem ser mantidos na conta. Caso o usuário acabe ultrapassando esse valor, a sua conta será automaticamente bloqueada, sendo que será necessário transferir o dinheiro para outra conta, “comum”. O problema surge quando o usuário faz essa transferência para uma conta nova que terá tarifas. Portanto, fique de olho na hora de fazer essa mudança.

Quanto ao valor limite que mencionamos, é importante você estar ciente de que as transações permitidas ao longo de um mês não podem ultrapassar o montante de R$ 5 mil. Se você começar a movimentar mais do que isso, todos os meses, na sua conta, automaticamente ela será bloqueada. Portanto, atente-se a isso e evite ultrapassar esse valor para não correr o risco de ter a sua conta bloqueada.

Outras situações que podem causar bloqueios de segurança



Com o intuito de impedir situações de fraudes e de atitudes mal intencionadas, o Governo Federal também trabalha de modo que o Caixa Tem seja bloqueado quando alguma atitude suspeita for detectada.

Dentre elas, podemos citar o comportamento de usar um mesmo celular para acessar uma série de contas diferentes. Embora algumas famílias realmente tenham um único celular, esse comportamento pode ser visto como suspeito e tentativa de fraude. Por isso, se muitas pessoas acessarem contas diferentes pelo seu celular, pode ser que o seu aplicativo Caixa Tem seja bloqueado por isso.

Nesse caso, é muito importante que você procure uma agência Caixa perto de você para poder desbloquear a sua conta e voltar a usá-la corretamente, provando, por exemplo, que os diversos acessos que vêm acontecendo são apenas dos seus familiares.

Além dessa situação, o fato de não haver movimentações na conta há muito tempo, ou quando informações pessoais estão muito desatualizadas, o app também pode detectar atitudes suspeitas do usuário. Por exemplo, se você não usa a sua conta há um ano, e hoje faz muitas movimentações nela, pode ser que acabe caindo no bloqueio por conta de parecer comportamentos fraudulentos.

Nesse caso, também é preciso procurar uma agência Caixa, além de atualizar seus dados no Caixa Tem para garantir que tudo volte a funcionar normalmente depois.