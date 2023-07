Cooperativa de Colonização Agropecuária de Penedo realiza 1º Circuito Agro Coopenedo com apoio da administração municipal, da iniciativa privada e outras instituições

Um evento inédito em Penedo reunirá setores da administração municipal, entidades relacionadas com o poder público e empresas da iniciativa privada no 1º núcleo da Cooperativa de Colonização Agropecuária de Penedo na próxima sexta-feira, 28.

O 1º Circuito Agro Coopenedo começa às 10 horas, com atividades concentradas no campo de futebol da comunidade situada na saída de Penedo em direção à Pindorama, pela rodovia AL 105.

O trabalho visa promover orientações e aproximar o produtor rural, principalmente os que atuam na agricultura familiar, das políticas públicas disponíveis e da assistência técnica ofertada pelo poder público, assim como das empresas do ramo agropecuário que estarão participando com estandes no local do evento.

A gestão Ronaldo Lopes/João Lucas apoia o 1º Circuito Agro Coopenedo, com realização da Feira da Agricultura Familiar no local do evento, onde também serão ofertados serviços das secretarias municipais de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA), Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Os organizadores do Circuito Agro Coopenedo informam que haverá palestras promovidas pelo Sebrae Penedo sobre gestão financeira e vendas para o governo. Representantes das agências do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil também participarão, com informações sobre linhas de crédito para a agricultura e outros setores do agronegócio.

Ainda segundo os promotores do evento, a Emater Alagoas, a Cooperativa Pindorama e as unidades da Ufal e do Ifal em Penedo também irão participar do circuito que reunirá empresas que comercializam produtores agropecuários, tratores e implementos agrícolas.

“A agricultura familiar vem se destacando cada vez mais e os novos métodos de manejo e tecnologias melhoram a produção, sendo os eventos rurais grandes oportunidades para produtores, técnicos, associações e empresas entrarem em contato com técnicas mais sustentáveis de produção”, afirma o presidente da Coopenedo, Irineu Isidório dos Santos, agradecendo o apoio da Prefeitura de Penedo e demais instituições.

O 1º Circuito Agro Coopenedo é uma oportunidade para produtores rurais, empresas e instituições se reunirem e discutirem o futuro da agricultura em Penedo. O evento promete ser uma grande vitrine para a produção local e uma fonte de informações e orientações para os produtores rurais.