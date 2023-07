Copa das Ligas 2023: Estreia de Messi pelo Inter Miami x Cruz Azul: Data, horário, onde assistir na TV e online

Inter Miami assumir Cruz Azul na partida mais aguardada dos Estados Unidos e do mundo. O DRV PNK Stadium será o palco onde Lionel Messi fará sua estreia na sexta-feira contra a seleção mexicana, pela Copa das Ligas.

A equipa de Miami saiu fortalecida para sair da crise em que se encontra na MLS.

Portanto, é importante obter os dois Messi e Busquets em boa condição física, pois segundo o próprio Martino, os dois jogadores chegaram a um campeonato competitivo e difícil.

Quanto a Cruz Azuleles estão em último lugar na Liga MX após três derrotas consecutivas no início da temporada.

O Tuca está pressionado por bons resultados e a Copa das Ligas pode acalmar os ânimos da torcida celeste.

Messi será titular no Miami x Cruz Azul?

Depois de muita especulação, o técnico Tata Martino confirmou que o craque argentino jogará no Inter Miami x Cruz Azul corresponder.

Embora não tenha deixado claro se será titular, o que sabemos é que Messi entrará em campo contra Cruz Azul.

Mesmo que seja por alguns minutos, os torcedores que pagaram milhares de dólares poderão vê-lo jogar contra o time comandado por Tuca Ferretti.

A que horas é a estreia de Messi pelo Inter de Miami?

A estreia do ex-jogador do Barcelona pelo Inter Miami será contra Cruz Azul na sexta-feira, 21 de julho, às 20h ET no DRV PNK Stadium na Flórida, EUA, às 17h PT.

Onde assistir a estreia de Messi pelo Inter Miami na TV e online?

O jogo da primeira fase da Taça das Ligas entre Inter Miami e Cruz Azul que vai ver Messi fazer sua estreia com o time da MLS estará disponível na Apple TV e MLS League Pass.