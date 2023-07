Copa das Ligas 2023: IShowSpeed ​​é infiel a Cristiano e ‘troca’ para torcer por Messi após golaço de Leo contra o Cruz Azul

Tpopular YouTuber e influenciador brasileiro, IShowSpeedfamoso por se declarar abertamente o torcedor número um de Cristiano Ronaldo, ganhou as manchetes nesta sexta-feira durante a estreia na MLS de CR7maior rival do futebol, ninguém menos que Lionel Messi.

O streamer brasileiro recebeu um passe de campo e ficou em local privilegiado dentro do Estádio DRV PNK em Fort Lauderdale para o Taça das Ligas jogo entre Inter Miami e Cruz Azul do México, aguardado por muitos para a estreia do Campeão do Mundo com a equipa comandada por ‘Tata’ Martino.

Embora não tenha tido a oportunidade ideal para registrar o conteúdo que preparou com precisão durante o primeiro tempo, Speed ​​viu o momento perfeito para começar a registrar quando Messi estava prestes a cobrar a falta que acabou sendo seu primeiro gol com seu novo time.

Um vídeo muito viral

Nas imagens que ele postou imediatamente em suas redes sociais, o streamer foi visto vestindo uma camisa da seleção portuguesa com Cristianoo nome e o número de, afirmando que se tornaria um fã de Messi se ele marcasse. Até mesmo algumas crianças na multidão pareciam alertá-lo sobre sua aparente contradição antes que o estádio explodisse de emoção após o gol impressionante de Messi. Speed ​​então tirou a camisa que estava vestindo, revelando um Inter Miami camisa número 10 enquanto comemorava descontroladamente.

É um vídeo viral, com uma montagem bem planejada e uma conclusão ainda melhor. O primeiro gol de Messi com seu novo time.