Copa das Ligas 2023: LeBron James ri de sua evolução de flip phone para iPhone enquanto filmava Messi

Tnão há muitos atletas na história que podem se relacionar com o que Lebron James passou durante sua carreira. Desde o primeiro dia, ele está em um nível que o manteve no topo por duas décadas. Na sexta-feira passada, ele estava em uma posição única para assistir Lionel Messi jogar sua primeira partida de futebol na América para Inter Miami. O próprio James ganhou dois campeonatos da NBA com o Miami Heat e mantém laços estreitos com a cidade. Então, naturalmente, voltar para assistir à estreia de Leo Messi foi uma obrigação para ele. Ele também queria capturar o momento por meio de seu iPhone, o que difere muito daquela imagem mítica de James segurando um flip phone durante a gravação. Isso é do início dos anos 2000 e James se lembrou daquele momento na noite passada. LeBron estava visitando um evento da WWE e estava animado para gravar partes da partida.

LeBron James ri de si mesmo

As pessoas on-line começaram a postar fotos antes e depois de uma época em que LeBron James usava um flip phone para gravar tudo o que podia. Quando ele chegou à NBA, ele já era uma sensação, mas havia muitos jogadores que ele adorava ver e assistir aos jogos também. Ele costumava visitar Los Angeles para assistir Kobe Bryant jogar durante seu auge. James estava fazendo coisas semelhantes ontem à noite, quando gravou Lionel Messi fazendo sua estreia. Essa imagem se tornará uma lenda quando Messi entrar em campo e LeBron gravar ao lado da lenda do tênis Serena Williams. Todas as estrelas estavam lá para assistir a estreia de Messi.

Mas temos que dizer que a imagem mais importante da noite foi um vídeo em que Leo Messi vai cumprimentar LeBron James. Os dois atletas se abraçam profusamente por um longo período de tempo. As pessoas enlouqueceram quando viram aquela imagem de duas lendas absolutas se reconhecendo. Foi uma noite inesquecível para LeBron James e Messi também. Uma nova era na MLS acaba de começar com Messi finalmente aqui. Nenhum dos fãs de esportes habituais está pronto para o que Leo fará com todos os defensores da MLS nesta temporada. Por falar nisso. Agora você pode assistir Messi jogando na MLS através da Apple.