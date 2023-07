Copa das Ligas 2023: Magia de Messi leva Inter de Miami à vitória de última hora sobre o Cruz Azul

Lionel Messi fez uma estreia inesquecível para Inter Miami.

O maior jogador do jogo – sete vezes bola de Ouro vencedor – marcou em uma cobrança de falta de cerca de 25 jardas no minuto 94, dando ao Inter Miami uma vitória por 2 a 1 sobre o clube mexicano Cruz Azul na noite de sexta-feira no Taça das Ligas.

Seu pé esquerdo mandou a bola por cima de uma barreira de quatro zagueiros do Cruz Azul e no canto superior esquerdo da rede, sem dúvida o maior momento da breve história do Inter Miami. O jogo recomeçou por cerca de um minuto antes que o apito do árbitro soasse e fogos de artifício disparassem no céu noturno.

Bem-vindo, Leão. Ele acenou para os torcedores enquanto estava sentado no banco. Acenou para eles enquanto se aquecia. Acenou para eles enquanto estava realmente no jogo.

E se isso não bastasse, ele guardou seu melhor momento para o final. Ele observou a bola entrar na rede, algo que já havia feito cerca de 800 vezes pelo clube e pelo país, então correu para o canto direito do campo e pulou nos braços dos companheiros de equipe.

Estreia dramática de Messi começou no banco

Messi verificado no início do segundo tempo com Inter Miami liderando por 1 a 0. Ele abraçou o jogador que estava substituindo, o meio-campista Benjamim Cremaschientão trotou para o campo enquanto a multidão estimada de 21.000 pessoas parecia estar de pé, quase todas com telefones para registrar o momento.

O Inter Miami levou quatro anos de planejamento e dois anos de busca real para trazer Messi ao clube.

“Vale a pena”, coproprietário David Beckham disse no início da semana.

Como ele estava certo.

Ninguém sequer saiu de seus lugares quando soou o apito do intervalo. O motivo: Messi estava em campo. Ele se aqueceu por cerca de 5 minutos durante o intervalo com os outros reservas antes de todos saírem para o vestiário.

Foi quando os fãs, finalmente, puderam desligar seus telefones e respirar. Temporariamente, de qualquer maneira. A espera começou oficialmente: quando Messi chegaria? Ele retomou o aquecimento enquanto o segundo tempo estava começando, correndo atrás da linha final perto de MiamiA seção de torcedores do ‘s, e os fãs rugiram de alegria quando ele acenou para eles.

E cerca de oito minutos do segundo tempo, a resposta: era a vez de Messi.

Mas primeiro…Taylor Time

O primeiro Inter Miami objetivo do Messi era foi marcado por Robert Taylorque levou uma longa cruz de Robbie Robinsonentrou na área e mandou um remate rasteiro de dentro do segundo poste para o fundo da rede para uma vantagem de 1 a 0 no final do primeiro tempo.

Messi saltou da cadeira, jogou as mãos para o alto, aplaudiu várias vezes e abriu um largo sorriso.

Cruz Azul empatou o jogo logo após o check-in de Messi e teve muitas chances de assumir a liderança no final. Mas o ato final pertenceu a Messi, um final de livro de histórias, se é que já houve um.

Estádio DRV PNK esgotado

Dirigentes da equipe disseram que todos os ingressos – cerca de 21.000, em um estádio recém-ampliado – foram vendidos. Messi chegou com o time cerca de duas horas antes do jogo, vestido com as cores do time – camiseta rosa, shorts preto. Ele parou para algumas fotos e apertos de mão ao entrar no túnel que levava ao vestiário.

Ele recebeu um abraço e trocou algumas palavras com Lebron James – outro cara que sabe uma coisa ou duas sobre como fazer um movimento altamente celebrado para Miamidepois que ingressou no Aquecer em 2010 e ganhou seus dois primeiros NBA títulos em uma passagem de quatro anos – a caminho do banco. Messi sentou-se e observou seu novo time, com a camisa toda rosa, shorts e meias, começar sua nova era.

Quase todos os assentos estavam ocupados, muitos por pessoas vestindo camisetas recém-adquiridas do Miami com o nome de Messi nas costas. Eles cantaram seu nome algumas vezes, agitaram bandeiras com seu nome e número.

Foi um pouco misterioso nos últimos dias o quanto Messi, um Copa do Mundo campeão para Argentina e alguém que beckham chama de melhor jogador de todos os tempos, estaria em campo em sua estreia. novo treinador Tata Martino disse que deixaria essa decisão para Messi, que não tem jogado muito ultimamente e está trabalhando para voltar à forma de jogo.

Messi assinou um contrato de 2 anos e meio com Inter Miami que pagará a ele entre $ 50 milhões e $ 60 milhões anualmente – e quase certamente mais de $ 1 milhão por partida. Alguns torcedores pagaram bem mais de US$ 1.000 pelos ingressos para a partida de sexta-feira, embora o preço no mercado de revenda estivesse caindo consideravelmente nas horas anteriores ao jogo.

Beckham estava em campo cerca de três horas antes do jogo, gravando um vídeo com seu telefone enquanto examinava os assentos vazios. As camisas do Messi foram estocadas na loja do time dentro do estádio, e os empresários vendiam camisetas não oficiais do Messi na estrada que leva ao local.

Grandeza assistindo grandeza

Foi uma reunião de GOATs em Messipartida de estreia de: James e Serena Williams estavam lá – como Messi no futebol, eles estão na conversa de “maior de todos os tempos” quando se trata do NBA e tênis. Lendas da música gloria e emílio estefan apareceu, assim como Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoae Kim Kardashian chegou dizendo que um de seus filhos tinha um motivo específico para comparecer.

“Ele está tão animado para ver Messi”, Kardashian disse.

Não importa o quê, foi uma grande noite para o futebol no NÓS – Messi fazendo sua primeira aparição na Major League Soccer enquanto, do outro lado do globo, o seleção feminina dos Estados Unidos abriu seu Copa do Mundo defesa do título em Nova Zelândia contra Vietnã.

O Taça das Ligas é um torneio entre clubes de MLS e Liga MXa principal liga mexicana. Cruz Azul ganhou a versão inaugural em 2019.

Nenhum dos clubes teve muito sucesso nesta temporada. Inter Miami tem o menor número de pontos na classificação da MLS; O Cruz Azul é o único time do campeonato mexicano a registrar um ponto na classificação nas três primeiras partidas da temporada.