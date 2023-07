Copa das Ligas 2023: Mistério resolvido: para qual jogador do Cruz Azul Messi deu a camisa?

Guma grande curiosidade acordou para saber a quem ele deu sua camisa Lionel Messi depois do jogo Inter Miami vigarista Cruz Azul.

A equipe do MLS venceu La Mquina por 2-1 no início da Taça das Ligas e alguns jogadores posaram com a camisa 10, sem saber para quem o argentino a deu.

Até Kim Kardashian Ele também exibiu uma camisa de craque autografada e dedicada pelo jogador ao filho Saint.

Já dá para ver Messi na MLS com a Apple

Mas há um vídeo que mostra para quem Messi deu a camisa no final da partida: Carlos Rotondisegundo vídeo de Silvia Rotondi, mãe do jogador azul-celeste.

Segundo a mãe do jogador, foi graças a Lisandro Martinez que Carlos Rotondi manteve a tão esperada camisa.

“Rodo é um grande amigo de Lisandro Martínez, que joga pela seleção, jogaram juntos no Newell’s, nas categorias de base e de lá para cá sempre foram amigos. Falou com Lisandro, disse para ele falar com Messi para ver se havia chance de ele trocar a camisa para ele”.

“Desde que Rodo saiu do Newell’s, assim como Messi, Lisandro falou com ele, Messi disse a ele ‘sim, argentino, ele saiu do Newell’s e é seu amigo, vou mudar para ele’. Foi assim que a história foi”, disse ele. Silvia Rotondi a ESPN.