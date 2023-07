Copa das Ligas 2023: polêmica no México sobre fotos de dois jogadores do Cruz Azul vestindo camisas de Messi no vestiário

Pfotos mostrando Cristian Rotondi e Augusto Lotti posando no Cruz Azul camarim com a camisa de Lionel Messi minutos depois de ele ter feito o gol da vitória Inter Miami na sexta-feira não caiu bem com Vila Emanuel.

O ex-jogador argentino, que atuou no time mexicano, foi muito duro com seus compatriotas, já que a pose aconteceu após a derrota na primeira partida da Copa das Ligas.

Redondo já havia deixado claro antes da partida que queria pedir Messi por sua camisa após a partida, embora provavelmente não tenha influenciado em seu desejo de lutar pela vitória em campo.

‘Tito’ Villa, que marcou em média mais de um gol a cada dois jogos durante suas três temporadas no Cruz Azul (54 gols em 107 partidas) foi muito crítico para os jogadores argentinos.

“Entendo que pode ter sido a única oportunidade que tiveram de guardar tal tesouro, mas onde está a vergonha esportiva? Difícil entender a foto e os sorrisos!” twittou o ex-atacante, que teve uma passagem de muito sucesso na Liga MX e agora trabalha como jornalista.