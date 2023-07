Copa das Ligas 2023: Qual é o elenco mais caro da Copa das Ligas? Alerta de spoiler: não é o Inter Miami

TNesta sexta-feira começa a Copa das Ligas, primeira edição do torneio entre Liga MX e MLScom formato de Copa do Mundo, com duração de um mês e agora com a participação do melhor jogador do mundo, Lionel Messiacompanhado por Sérgio Busquets. Apesar da constelação de estrelas que a equipa flamenga possui, não é o plantel mais caro que vai participar no torneio.

De facto, surpreendentemente, não é uma equipa americana que detém esta distinção.

O time com o elenco mais caro entre as duas ligas, ou seja, entre os 47 times que participarão do torneio, é o Clube Américacom um plantel no valor de 85,5 milhões de euros (mde), equivalente a mais de 95 milhões de dólares (mdd), segundo o portal especializado Transfermarkt.

Enquanto Inter Miami, com a chegada de seus ex-bombas do Barcelona, ​​informa um plantel que já está avaliado em 74,1 milhões de euros ($ 82,5 milhões de dólares), principalmente devido aos 35 milhões de euros ($ 39 milhões de dólares) que Lionel Messi está avaliado. Mas além de Leo, a chegada de Sergio Busquets e Jordi Alba, a maioria do plantel não ultrapassa um milhão de dólares.

No caso de Amricaseu elenco aumentou de valor, com a recente incorporação do atacante colombiano Julin Quiones, cujo contrato é estimado em US$ 9 milhões (10 milhões de dólares), o que foi definitivo para o time mais vencedor da Liga MX ser o mais valioso da Copa das Ligas.

Mas também destacou que o terceiro time mais valorizado entre os dois torneios também é mexicano. Isso é Chivas Guadalajaracom um plantel estimado em 69,7 milhões de dólares (77,6 milhões de dólares) graças à chegada de Erick Gutirrez, da Eredivisie com um valor de 6,7 milhões de dólares e no Top-5 estão três equipas da Liga MX, já que o quarto lugar é do Tigres, com um plantel estimado em 69,1 milhões de dólares (77 milhões de dólares).

Em quinto lugar vem Nova York FCavaliado em $ 66,75 milhões ($ 75 milhões de dólares), logo acima do Rayados, que atualmente tem um elenco avaliado em $ 66,70 milhões ($ 74 milhões de dólares) e é a sexta maior folha de pagamento do torneio.

Se formos para o Top 10, também há lagoa dos santos em sétimo lugar com 59,8 milhões de dólares (66,5 milhões de dólares) e Toluca em décimo lugar, com uma folha de pagamento de 50,1 milhões de dólares (55,8 milhões de dólares). Na MLS, o LAFC está em oitavo lugar com um valor de folha de pagamento de 55,4 milhões de dólares (61,7 milhões de dólares) e o Atlanta United em nono lugar com 54,4 milhões de dólares (60,6 milhões de dólares).

Equipes mais caras participando da Copa das Ligas

América – $ 95 milhões de dólares

Inter Miami – $ 82,5 milhões de dólares

Chivas – $ 77,6 milhões de dólares

Tigres – $ 77 milhões de dólares

Cidade de Nova York – $ 75 milhões de dólares

Listrado – $ 74 milhões de dólares

Santos Laguna – $ 66,5 milhões de dólares

Los Angeles FC.- $ 61,7 milhões de dólares

Atlanta United $ 60,6 milhões de dólares

Toluca – $ 58,8 milhões de dólares

Franquias que participam da Copa das Ligas para aumentar suas receitas.

No topo da tabela estão os times mexicanos com elencos modestos, liderados por Quertaro, com uma modesta folha de pagamento de $ 25,7 milhões de dólares, seguido por Puebla ($ 27,8 milhões de dólares) e FC jura ($ 30,6 milhões de dólares).

Completando as cinco folhas de pagamento mais baixas está o time surpresa da expansão da MLS St. Louis SC, que surgiu nesta temporada e atualmente é o melhor time da Conferência Oeste com a quarta folha de pagamento mais baixa da Taça das Ligas ($32,5 milhões de dólares) e Necaxa ($32,6 milhões de dólares).