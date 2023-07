Copa do Mundo Feminina 2023: Alex Morgan sobre igualdade de gênero e crescimento do futebol feminino: ‘Nós travamos batalhas dentro e fora do campo’

Quatro anos atrás, quando o apito final soou e a Seleção Feminina de Futebol dos Estados Unidos foi confirmada como campeã mundial pela quarta vez, as milhares de vozes americanas estridentes presentes no Parc Olympique Lyonnais de Lyon começaram a entoar “pagamento igual, pagamento igual, pagamento igual”. Os jogadores caíram de joelhos, dominados pela emoção crua. Eles haviam acabado de vencer a Copa do Mundo e ficaram impressionados com a manifestação vocal de apoio da multidão à sua luta por gênero e igualdade econômica.

“Percorremos um longo caminho desde então”, diz Alex Morgan refletindo sobre o progresso desde a Copa do Mundo Feminina na França. Quatro anos depois daquele momento icônico em Lyon e a equipe finalmente alcançou sua meta de igualdade salarial. Além disso, na Austrália e na Nova Zelândia, a equipe está aproveitando condições e tratamento que foram descritos pelos próprios jogadores como os “melhores de sempre”. É uma prova do bom trabalho que a equipa tem feito dentro e fora do campo para fazer crescer o futebol feminino e simultaneamente expor as desigualdades nele existentes.

USWNT Alex Morgan: Estou muito otimista com nossas chances com esta lista

“Estávamos travando uma batalha legal fora do campo e tentando também conquistar o mundo no campo – conquistar os corações e mentes do mundo e provar nosso valor”, explica Morgan na última coletiva de imprensa da equipe. “Desta vez não temos que nos preocupar com nada fora do campo. Tudo o que temos que nos preocupar é trabalhar de sol a sol para deixar nossos corpos e mentes certos para o próximo jogo e isso é muito bom”, diz ela.

“A US Soccer fez um ótimo trabalho nos apoiando e esse não é o caso de muitas outras federações ao redor do mundo e sabemos disso. Então, continuaremos a apoiar todos os outros jogadores ao redor do mundo que estão travando a batalha que lutamos por tanto tempo. Estamos em uma posição muito, muito boa agora. E então, é só colocar no trabalho”, conclui Morgan.

A nível pessoal, a vida pessoal do avançado também mudou muito. “Sou mãe, não era mãe naquela época”, diz a lenda do futebol com um sorriso no rosto. “Então, eu tenho um filho, mas sim, acho que estou em um lugar muito diferente do que estava há quatro anos. Sinto que sou uma jogadora de futebol melhor, uma companheira de equipe melhor, uma mãe. E eu só acho que o futebol feminino em geral cresceu muito nos últimos quatro anos”, conclui Morgan.