Copa do Mundo Feminina 2023: Ary Borges marca três gols na vitória do Brasil sobre o Panamá por 4 a 0 na Copa do Mundo Feminina

E Borges marcou um carta da manga como O Brasil começou com tudo na Copa do Mundo Feminina. na segunda-feira por derrotando o Panamá por 4 a 0.

Borges marcou duas vezes no primeiro tempo no Estádio Hindmarsh, Adelaide e completou sua tripla aos 70 minutos.

Bia Zaneratto finalizou com um gol impressionante quando o Brasil fez uma declaração inicial ao passar para a liderança do Grupo F.

O Panamá, estreante no torneio, pouco pôde fazer para afastar o vice-campeão de 2007, com Borges implacável na frente do gol.

lenda do brasil Marta entrou no segundo tempo para marcar sua sexta Copa do Mundo. O avançado de 37 anos é o artilheiro de todos os tempos da competição com 17 gols.