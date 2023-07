Copa do Mundo Feminina 2023: BBC pede desculpas por pergunta “inapropriada” ao capitão do Marrocos na coletiva de imprensa da Copa do Mundo Feminina

EUuma coletiva de imprensa recente antes de sua Copa do Mundo Feminina abridor contra Alemanha, Marrocos capitão Ghizlane Chebbak viu-se no centro da controvérsia quando um BBC World Service repórter perguntou a ela um “inapropriado” pergunta. O incidente levou a um oficial pedido de desculpas da BBC chefes.

Durante a coletiva de imprensa, o atacante foi inesperadamente questionado sobre a presença de jogadores gays dentro da seleção do Marrocos. O repórter perguntou Chebbak sobre a situação dos homossexuais no Marrocos, destacando que as relações entre pessoas do mesmo sexo são ilegais no país, puníveis com até três anos de prisão.

O moderador, reconhecendo o caráter delicado e político da questão, interveio rapidamente, redirecionando o foco para consultas relacionadas ao futebol. No entanto, o repórter persistiu, alegando que a questão não era política, mas sim sobre o vidas pessoais de indivíduos no esquadrão.

Apesar da persistência, a coletiva de imprensa avançou, mas não sem deixar um impacto sobre o processo. Apenas mais uma pergunta foi feita antes de encerrar a sessão.

Pergunta “inapropriada” da BBC estimula reflexão sobre sensibilidade em coletivas de imprensa

Após o incidente, um porta-voz da BBC arrependimento expresso para a pergunta inadequada, afirmando que não houve intenção de causar dano ou angústia. O incidente lançou luz sobre a necessidade de sensibilidade e respeito na abordagem de determinados temas em conferências de imprensa, sobretudo em contexto desportivo.

Marrocos faz sua estreia no Copa do Mundo Feminina este ano, uma conquista significativa depois de chegar à final da Copa Africana de Nações ano passado. Infelizmente, a partida de estreia contra a Alemanha terminou em 6-0 derrota, com Alexandra Popp marcando duas vezes, dois gols contra contribuindo para o placar e mais gols de Klara Buhl e Lea Schuller.

Em uma nota positiva, a participação de Marrocos no torneio é históricopois marca o primeira vez em um país árabe se qualificou para o Copa do Mundo Feminina. Além disso, o defensor Nouhaila Benzina fez história como a primeira jogadora a usar um hijab em um torneio de futebol feminino sênior.

Apesar dos desafios enfrentados em seu país de origem em relação às relações entre pessoas do mesmo sexo, presença de Marrocos no cenário global do futebol feminino representa um progresso e uma oportunidade para maior inclusão e compreensão nos esportes. O Copa do Mundo Feminina continua a mostrar os diversos talentos e a representação cultural no mundo do futebol.