Copa do Mundo Feminina 2023: Disputa salarial: Lionesses ‘desapontadas’ decidem suspender as negociações de bônus para a Copa do Mundo

“Com nosso jogo de abertura no horizonte, nós, Lionesses, decidimos interromper as discussões, com plena intenção de revisitá-las após o torneio”, postou Capitã da seleção feminina da Inglaterra, Millie Bright a apenas três dias da Lionesses’ jogo de abertura da Copa do Mundo contra Haiti no sábado.

A equipe decidiu concentrar todos os seus esforços em sua campanha na Copa do Mundo e suspendeu temporariamente as negociações com a federação inglesa.

Os campeões europeus foram envolvido em uma briga contínua com o órgão regulador do futebol inglês enquanto as duas partes tentam chegar a um acordo de bônus.

Alguns progressos foram feitos desde 2022, quando os jogadores começaram formalmente sua campanha contra a associação para aumentar os pagamentos concedidos ao lado. Foi anunciado recentemente que, pela primeira vez, o prêmio em dinheiro gerado pela Copa do Mundo Feminina iria diretamente para as jogadoras, ao invés da FA.

“No ano passado, apresentamos à FA preocupações relacionadas aos nossos bônus e estruturas comerciais. A esperança era que as discussões levassem a uma solução antes do início da Copa do Mundo”, continuou a mensagem compartilhada no Twitter.

“Nós vemos o conclusão bem sucedida dessas discussões, por meio de contribuições dos jogadores e um plano transparente de longo prazo, como chave para o crescimento do futebol feminino na Inglaterra.

“Nós sentimos coletivamente um forte senso de responsabilidade para fazer o jogo crescer e enquanto nosso foco agora muda totalmente para o torneio que temos pela frente, acreditamos que cada desarme, passe e gol contribuirá para o trabalho que estamos empenhados em fazer fora do campo.

“Estamos ansiosos para jogar pelo nosso país nesta Copa do Mundo com orgulho, paixão e perseverança. Obrigado pelo apoio.”