Copa do Mundo Feminina 2023: ‘Ela é tudo’: torcedores prestam homenagem a Megan Rapinoe após fazer sua 200ª partida pelos EUA

Yesterday marcou um marco importante na carreira de Megan Rapinoe: 200 partidas pela Seleção Feminina dos Estados Unidos. vem 16 anos e 364 dias depois que ela fez sua primeira aparição pelos EUAque aconteceu em 23 de julho de 2006, durante um amistoso contra a Irlanda.

A conquista é ainda mais significativa considerando que a lateral anunciou recentemente que vai pendurar as chuteiras no final da temporada. A Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia é oficialmente sua última dança.

Desde aquele dia, Rapinoe evoluiu para se tornar uma das jogadoras de futebol mais icônicas de sua geração. Durante anos, ela foi o rosto do período indiscutivelmente de maior sucesso da longa e condecorada história do USWNT. Ela ganhou duas Copas do Mundo. Ela ganhou o ‘Balon d’Or Feminine’, ela conquistou os corações e as mentes dos fãs de futebol em todo o mundo.

Sua 200ª internacionalização é um momento que ela guardará por muito tempo e é um momento sobre o qual os torcedores refletiram após o Vitória dos EUA por 3 a 0 sobre o Vietnã. Os torcedores americanos que viajaram para Auckland para torcer por seu time compartilharam seus momentos favoritos de ‘Pinoe’.

“Acho que minha memória favorita de Megan é aquela grande cruz que ela colocou em Abby Wambach na Copa do Mundo, há muito tempo, porque ela joga para nós desde sempre”, disse um fã patriótico envolto em uma bandeira americana, relembrando os ‘bons velhos tempos’.

Sem surpresa, a maioria dos fãs se referiu à sua famosa celebraçãoque ela realizou após marcar no Final da Copa do Mundo de 2019 contra a Holanda.

Também houve muito reconhecimento pelo seu trabalho para o crescimento do futebol feminino como um todo e sua contribuições pioneiras no ativismo especialmente quando se trata à igualdade de gênero e à igualdade salarial”.

Ela trouxe tanta consciência e notoriedade para o jogo. Não era nada antes dela vir, e ela apenas tornou isso muito mais conhecido”, explicou uma senhora vestida com o branco, vermelho e azul dos EUA. ela é realmente pressionando para que as mulheres sejam iguais aos homens, e ela está realmente ajudando a liderar a cobrança por isso”, disse outro.