Copa do Mundo Feminina 2023: Espanha ilumina noite sombria de Wellington com vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica na Copa do Mundo Feminina

Ccom três gols em quatro minutos em meio a um primeiro tempo torto, Espanha estilhaçado Costa RicaA resistência da ‘s, criou a base para uma vitória retumbante por 3 a 0 na sexta-feira e enviou um aviso aos rivais na Copa do Mundo Feminina.

A especulação de que a Espanha era um time enfraquecido por lesões era enganosa. Eles tiveram mais de 80% de posse de bola no intervalo, 12 escanteios, 15 chutes a gol e acabaram com qualquer preocupação com jogadores lesionados deixados para trás. O fato de o segundo tempo não ter igualado o primeiro pouco preocupava.

A Espanha começou sua campanha com uma atuação que chamou atenção e alegrou uma noite amarga de inverno em Wellington.

Duas vezes vencedor da Bola de Ouro Alexia Putellas começou no banco, não foi necessária até o minuto 77 e foi aplaudida de forma entusiasmada após sua longa batalha contra lesões.

Apesar de atacar implacavelmente, a Espanha precisou de 22 minutos para abrir o placar – e isso veio de um gol contra. Aitana Bonmati cortou da esquerda para o gol e Valeria del Campo, tentando se livrar, cortou a bola para a própria rede.

Bonmati marcou um minuto depois, acertando a bola forte e rasteiro da entrada da área. Dois minutos depois, Ester González estava à disposição para adicionar o terceiro. Pouco importou quando Jennifer Hermoso errou na cobrança de pênalti aos 32, com chute defendido por Daniela Solera.

Numa noite em que um vento cruel do sul e uma chuva forte poderiam ter ofuscado o espírito e frustrado a aventura, a Espanha foi destemida e resistente.

Bonmati estava constantemente no centro das coisas, como tinha estado na ausência de Putellas e pelo Barcelona quando foi MVP na Liga dos Campeões deste ano. O Barcelona forneceu a espinha dorsal desta equipe espanhola e sua inspiração, seu motor.

Embora o segundo tempo não tenha igualado o primeiro, a Espanha ainda carimbou no torneio uma exibição a ser saboreada. Quando a seleção americana, campeã mundial, entrar em campo pela primeira vez no sábado pelo Grupo E, ficará à sombra do desempenho da Espanha e esse pode ser o padrão pelo qual ela é medida.

Embora não tenha aumentado o placar no segundo tempo, a Espanha finalizou com 45 chutes a gol, o que por si só comprova seu esforço e intenção.

A Costa Rica se levantou no segundo tempo e competiu com mais garra, defendeu com mais rigidez. Sheika Scott apareceu do banco aos 16 anos, uma das jogadoras mais jovens do torneio.

E Solera comemorou seu 26º aniversário com sua excelente defesa de pênalti.