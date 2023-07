Copa do Mundo Feminina 2023: estrelas do futebol inglês que perderão a Copa do Mundo Feminina sentam-se no Royal Box em Wimbledon

CCom a Copa do Mundo Feminina a poucos dias de acontecer, algumas das jogadoras lesionadas da seleção inglesa de futebol foram tratadas como reis em Wimbledon no sábado.

Fran Kirby, Beth Mead e Leah Williamson estavam todas no Royal Box na quadra central para assistir a um jogo de tênis no dia 6 – o dia tradicional em que grandes nomes do esporte são convidados para o All England Club. As três venceram o Campeonato Europeu Feminino no ano passado, mas perderão a Copa do Mundo deste ano na Austrália e na Nova Zelândia devido a lesões.

Outro membro do time de futebol vencedor do ano passado, Jill Scott, também estava no Royal Box. Ela se aposentou do esporte alguns meses depois que a Inglaterra venceu a Alemanha por 2 a 1 na final no Estádio de Wembley.

Muitos grandes nomes do tênis estavam entre os convidados no sábado, incluindo Billie Jean King, Rosie Casals, Stefan Edberg e Sue Barker. Mas também estavam presentes atletas e ex-grandes nomes de outros esportes, como ginastas, jogadores de hóquei em campo e jogadores de rúgbi.

O grande olímpico Steve Redgrave, um remador britânico que ganhou medalhas de ouro em cinco Olimpíadas consecutivas, também estava presente.

A Royal Box não é apenas para a realeza, mas Kate, a princesa de Gales, fez sua primeira aparição no torneio deste ano na terça-feira. Ela se sentou ao lado de Roger Federer em um dia em que o oito vezes campeão de Wimbledon, agora aposentado, foi homenageado na quadra central.

David Beckham, ex-jogador do futebol inglês e marido da ex-integrante das Spice Girls, Victoria Beckham, sentou-se no Royal Box com sua mãe na quarta-feira.

Outro ex-grande jogador do futebol inglês, Gary Lineker, estava no camarote no sábado. Lineker ganhou a Chuteira de Ouro como artilheiro da Copa do Mundo de 1986 no México e agora trabalha para a BBC.