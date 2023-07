Copa do Mundo Feminina 2023: EUA VS Vietnã: A partida que significa muito mais do que apenas futebol

“O passado nunca está morto. Nem sequer é passado.” escreveu o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura William Faulkner, que é um dos escritores mais reverenciados da literatura americana. A citação, que vem de sua obra ficcional ‘Requiem para uma freira’, é um lembrete de que, para o bem ou para o mal, o passado vive para sempre e é impossível ignorá-lo.

a citação é particularmente pertinente no contexto do jogo de futebol de sábado entre os EUA e o Vietnã. Grupo E O encontro de abertura entre a Seleção Feminina dos Estados Unidos e a Seleção do Sudeste Asiático é muito mais do que apenas uma partida de futebol. É simbólico e um tanto cíclico, principalmente no sentido histórico.

Apesar das nações se unirem amigavelmente em uma celebração especial do esporte e do progresso na Copa do Mundo Feminina, não faz muito tempo que a relação entre elas em nível político e governamental era totalmente diferente. De fato, em um estágio, os dois países não poderiam estar politicamente mais distantes, algo que os levou a compartilhar uma das as relações mais complexas e conturbadas entre dois países durante o século XX.

No início de 1969, quatro anos após a Incidente do Golfo de Tonkin– um evento que fez as tensões transbordarem e deu início ao conflito no Vietnã-, houve mais de meio milhão de soldados americanos estacionados no Vietnã. A morte e a destruição devastaram o país enquanto milhões de vidas foram perdidas na guerra do Vietnã – um conflito que durou quase 20 anos.

Futebol e reunificação

O futebol é praticamente uma religião no país do Sudeste Asiático e não é difícil entender o porquê. O ‘belo jogo’ foi creditado em muitas ocasiões por unificar o norte e o sul após a Guerra do Vietnã. O esporte desempenhou um papel fundamental na ponte entre as duas metades do país que por tanto tempo foram separadas pelo paralelo 17.

Foi precisamente em 1976, poucos meses depois ‘Dia da Reunificação’ e o fim da Guerra, quando o que se tornou um icônico jogo de futebol ajudou a unir o norte e o sul do país– algo que foi considerado incrivelmente difícil, dadas as diferenças culturais e históricas fundamentais entre os dois. Não vamos esquecer que eles ficaram completamente separados por 22 anos.

O Boo, diretor geral de administração esportiva do país, foi instruído por seus superiores a organizar uma partida de futebol entre dois times de cada lado- foi a tentativa do governo da nova república socialista de encontrar iniciativas para unificar o país sob uma bandeira. Em meados do ano, as equipes estavam preparadas e prontas: o norte seria representado por O Departamento Geral de Ferrovias FC– que coincidentemente estavam construindo uma nova linha férrea para ligar aquela de um extremo ao outro do país – e o sul pelos trabalhadores portuários de Saigon Port FC no Estádio da Reunificação.

Murmúrios de uma ‘partida especial’ se espalharam pela cidade e em uma noite de dezembro, 40.000 moradores em Saigon (agora Ho Chi Minh) lotaram o estádio que tinha capacidade para apenas 25.000 torcedores para assistir ao O Departamento Geral de Ferrovias – que jogou em 4-3-3 e lançou bolas longas para os adversários na metade do que pôde – derrotou o Saigon Port FC por dois gols a zero. A atmosfera era festiva durante e após o jogo e ajudou os locais a perceberem que os do norte não eram realmente diferentes deles. O jogo foi rotulado como uma “vitória pela reunificação do norte e do sul”, por um repórter local da época.

Apesar do futebol feminino só ter sido estabelecido no Vietnã em 1900 e não ter disputado sua primeira partida até 1997, o ‘Golden Star Women Warriors’ tem sido um dos times mais fortes do Sudeste Asiático. Depois de vencer os Jogos do Sudeste Asiático em oito ocasiões, a seleção feminina agora fará sua primeira partida na Copa do Mundo contra os EUA. um adversário histórico que, graças ao esporte e à influência do futebol, se tornou um amigo. Este jogo é muito mais do que apenas os 22 jogadores em campo.