Copa do Mundo Feminina 2023: Ex-governadora critica USWNT por causa do hino

TSeleção Feminina dos Estados Unidos começou a Copa do Mundo Feminina de 2023 com uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o Vietnã na última sexta-feira, mas parece que nem todos ficaram felizes com o desempenho.

Sophia Smith abriu o placar aos 14 minutos antes de dobrar sua contagem nos acréscimos do primeiro tempo. Lindsey Horan encerrou o processo acertando um terceiro com pouco mais de 10 minutos restantes.

Apesar do desempenho, algumas sobrancelhas foram levantadas sobre a decisão da maioria da equipe de não cantar o hino nacional ou colocar as mãos sobre o coração.

Essa decisão desencadeou o ex-governador da Carolina do Sul. Nikki Haleyque criticou a equipe em um tweet postado na tarde de domingo.

Haley ataca o USWNT

“O time de futebol feminino dos Estados Unidos está vivendo o sonho americano. Eles nasceram no país mais livre e justo do mundo, que recompensou seu trabalho árduo”, disse. haley escreveu.

“Eles devem se lembrar dessa bênção e dos homens e mulheres (como meu marido) defendendo-a com orgulho na próxima vez que o hino nacional tocar”, escreveu Nikki Haley.

O look da Copa do Mundo dos Estados Unidos que está bombando na internet

Embora Haley não fosse fã do USWNT e de sua decisão antes da partida, o time recebeu o apoio de uma figura proeminente do esporte.

“Eles estão defendendo isso jogando o seu melhor e vencendo na maioria das vezes. Não cantando. Controle-se e comece a falar sobre soluções, em vez de procurar problemas onde não existem”, escreveu Martina Navratilova.

O USWNT é atualmente o time feminino mais bem classificado do mundo e busca conquistar o terceiro título consecutivo da Copa do Mundo sem precedentes.

Eles voltarão a campo para enfrentar o Holanda na quarta-feira antes de encerrar a fase de grupos contra Portugal na terça-feira, 1º de agosto.