Copa do Mundo Feminina 2023: Ilestedt marca duas vezes na vitória da Suécia sobre a Itália por 5 a 0 e chega às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina

ADepois de deixar para o último minuto contra a África do Sul, a Suécia não deixou nada ao acaso no sábado, na vitória por 5 a 0 sobre a Itália, que selou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina.

A Suécia contou com a vitória de Amanda Ilestedt aos 90 minutos para salvar uma vitória por 2 a 1 após um desempenho abaixo da média na estreia contra a África do Sul.

Ilestedt foi a primeira artilheira da Suécia no sábado, desta vez aos 39, e seu cabeceamento de escanteio provocou uma enxurrada de quatro gols suecos em 11 minutos em ambos os lados do intervalo. Seu segundo gol veio aos 50 e foi uma imagem espelhada do primeiro. Rebecka Blomqvist finalizou nos acréscimos com o quinto gol da Suécia.

O ataque sueco voltou a mostrar-se hesitante nos primeiros 20 minutos. A Itália parecia mais composta naquele período e mais ameaçadora, com Sofia Cantore particularmente perigosa na direita. Cantore deu o primeiro chute a gol no minuto inicial, acertando o goleiro no segundo poste, e a Itália fez cinco chutes a gol antes da Suécia fazer o primeiro.

Mas à medida que o primeiro tempo avançava, a Suécia começou a parecer mais composta, mais organizada e depois mais implacável.

A meio-campista do AC Milan, Kosovare Asllani, começou a ficar atrás da defesa e, embora a princípio não encontrasse companheiros de equipe para receber seus cruzamentos, sua liberdade marcou uma virada na partida. A Itália foi forçada a absorver cada vez mais pressão até que, finalmente, a barragem se rompeu.

Joanna Andersson curvou a bola da direita aos 39 e Ilestedt subiu mais alto no próximo poste para rebater a bola em um ângulo estreito para a rede.

Amanda Ilestedt, segunda da esquerda, , comemora após marcar o 4º gol de seu timeLAPRESSE

Fridolina Rolfo parecia certa de marcar aos 43, no um a um com Francesca Durante, mas a goleira se jogou nos pés de Rolfo e eliminou a ameaça.

O adiamento durou pouco e Rolfo teve que esperar apenas alguns momentos para seu segundo gol no torneio. Outro canto e desta vez a entrega iludiu Durante e encontrou Rolfo no poste mais distante, que cabeceou para casa.

Rolfo virou zagueiro logo no primeiro minuto dos acréscimos. Desviada por um belo passe de calcanhar, ela passou rasteiro e ultrapassou Durante, encontrando Stina Blackstenius, que finalizou. Blackstenius, do Arsenal, não conseguiu marcar contra a África do Sul, mas foi fundamental para o ataque sueco no sábado; seu objetivo foi o 29º pela seleção nacional.

A Suécia vencia por 3 a 0 no intervalo e o placar continuou após o intervalo. Em uma curva no 50º, Ilestedt estava na posição no próximo poste para cabecear para casa.

O técnico da Suécia, Peter Gerhardsson, tinha motivos para se preocupar com o desempenho ofensivo de sua equipe contra a África do Sul, em que seu time perdia até 25 minutos do fim. Sua confiança de que os gols acabariam fluindo foi recompensada no sábado.

Annamaria Serturini entra em campoLAPRESSE

A natureza clínica do ataque da Suécia foi destacada pelo fato de a posse de bola ter sido quase igualmente compartilhada. Mas a Suécia teve 14 chutes a gol, a Itália quatro e os italianos serão assombrados pelos sete cantos da Suécia, todos representando um perigo imediato.

Ilestedt foi o jogador da partida e, em todos os sentidos, uma figura imponente no ataque. Blackstenius, Rolfo e Asllani também estavam de volta à forma e havia todos os sinais no sábado de que os suecos do terceiro lugar estão no auge na hora certa.

A Itália volta à prancheta com a primeira ordem do dia para abordar sua defesa em lances de bola parada.

Qual é o próximo

Embora a Suécia esteja nas oitavas de final, ainda há muito o que jogar no Grupo G, com Argentina, Itália e África do Sul ainda com chances de classificação. A Suécia tem seis pontos, a Itália tem três pontos na vitória sobre a Argentina. África do Sul e Argentina somam um ponto cada após o empate em Dunedin.