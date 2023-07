Copa do Mundo Feminina 2023: Incêndio força equipe da Nova Zelândia a evacuar hotel em Auckland

A muita coisa aconteceu em Auckland nos últimos dias. Na sexta-feira, a cidade mais populosa da Nova Zelândia ficou chocada com a notícia de um tiroteio que tirou a vida de três pessoas, incluindo a do atirador. O incidente aconteceu poucas horas antes do jogo da nação anfitriãNoruega no jogo de abertura do torneio – um jogo que venceram por um gol a zero.

Depois da vitória histórica – foi a primeira vitória dos Ferns em uma Copa do Mundo -, o time forçados a evacuar seu hotel no centro de Auckland após um incêndio na noite de sábado.

Chefe-executivo do News Zealand Football, Andew Pragnell, fala sobre incêndio em hotel do time da Nova Zelândia

“O futebol da Nova Zelândia pode confirmar que o A equipe e a equipe do Football Ferns foram temporariamente evacuadas do Pullman Hotel, sua base de seleção para a Copa do Mundo Feminina da FIFA, devido a um incêndio”, disse um declaração oficial da federação de futebol da Nova Zelândia.

“O fogo não parece ter sido direcionado ao time, à Fifa ou à Copa do Mundo Feminina da Fifa em geral”, disse. continuou. O perpetrador, um homem local de 34 anos de idade, foi preso e acusado de roubo e incêndio criminoso.

Diretor Executivo do Futebol da Nova Zelândia Andew Pragnell, que desde então descreveu o incidente como “outra bola curva”, confirmou que nenhum dos jogadores ou membros da equipe foi ferido por causa do incêndio na última conferência de imprensa da equipe. “O mais importante é que todos os jogadores e a equipe estão bem e saudáveis, treinou bem hoje ao sol, o que também foi bem-vindo e parece estar em boa forma. Então, essa é a coisa mais incrível da nossa perspectiva”, disse ele.

Ele revelou que medidas extras de segurança foram implementadas como precaução. “Portanto, obviamente existem medidas de segurança em vigor e, com o apoio da Fifa, melhorou um pouco aqueles. Ironicamente, essas duas instâncias não têm conexão em termos de causa ou relacionamento, coincidências estranhas, se preferir, mas sim, independentemente, apenas como uma medida extra, também aumentamos a segurança.”

Nova Zelândia enfrentará as Filipinas na terça-feira em sua segunda partida na grupo A.