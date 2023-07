Copa do Mundo Feminina 2023: Le Sommer e Renard marcam na vitória da França sobre o Brasil por 2 a 1 na Copa do Mundo Feminina

VAs veteranas Eugnie Le Sommer e Wendie Renard reviveram as esperanças da França na Copa do Mundo Feminina com um gol cada uma na vitória por 2 x 1 sobre o Brasil no sábado, dando aos Les Bleues a liderança no Grupo F.

Depois de errar com uma cabeçada angular aos 13 minutos, Le Sommer marcou seu 90º gol internacional para estender seu recorde nacional quatro minutos depois, com uma cabeçada enfática que deu poucas chances à goleira brasileira Leticia.

Um passe longo de Sakina Karchaoui na área encontrou Kadidiatou Diani, que cabeceou de volta para Le Sommer para finalizar bem na frente.

Ao contrário de um empate de 0 a 0 sem brilho na abertura contra a Jamaica, os franceses começaram em ritmo acelerado e levaram a melhor nas primeiras trocas.

Mas os brasileiros, vindo de uma vitória esmagadora por 4 a 0 sobre o Panamá, os enfrentaram com energia, ajudados pela maioria de uma multidão de quase 50.000 pessoas.

Debinha empatou aos 58, finalizando um passe rápido para a área, controlando a bola com a perna de fora e chutando de pé direito.

Le Sommer foi substituído no 66º Vicki Becho para adicionar velocidade extra ao ataque francês.

Debinha chuta a goleira francesa Pauline Peyraud-MagninLAPRESSE

Leticia disparou forte por cima do travessão para manter o Brasil empatado e Selma Bacha acertou a rede lateral com seu chute da direita aos 75, incapaz de abrir o placar para a França.

Renard, que teve um início duvidoso depois de sofrer uma lesão no jogo de abertura, intensificou quando os franceses mais precisavam.

A veterana zagueira foi desmarcada em posição perfeita aos 83 para encontrar um escanteio com uma cabeçada que ela cutucou com força no canto superior direito da rede.

A França tem quatro pontos, um a mais que o Brasil antes dos últimos jogos da fase de grupos na quarta-feira. Os franceses enfrentarão o Panamá, em Sydney, e o Brasil enfrentará a Jamaica, em Melbourne.