Copa do Mundo Feminina 2023: Lindsey Horan e Alex Morgan confirmados como capitães do USWNT para a Copa do Mundo

As estrelas do USWNT, Linsey Horan e Alex Morgan foram nomeados como os capitães da equipe para este verão Copa do Mundo Feminina.

A decisão, confirmada hoje pelo treinador Vlatko Andonovski, vem depois do capitão anterior Becky Sauerbrunn não foi incluída na escalação devido a uma lesão no pé.

Horan usará a braçadeira quando os dois jogadores estiverem juntos em campo, o que provavelmente, dado que ambos são titulares praticamente garantidos no torneio na Austrália e na Nova Zelândia neste verão.

“Temos muitos líderes neste time entre os jogadores jovens e os jogadores veteranos, e entre eles, Lindsey e Alex têm vasta experiência em grandes jogos e entendem o que é preciso para vencer nos níveis mais altos. Eles são os melhores profissionais e entendem todos os fatores que envolvem uma equipe unida e motivada. Sei que eles vão nos representar bem dentro e fora de campo na Copa do Mundo”, explicou Andonovski após o anúncio da decisão.

Ambos os jogadores já atuaram como capitães em ocasiões anteriores por suas seleções: Horan liderou o time em nove das 128 vezes em que jogou por seu país, enquanto Morgan o fez em 22 ocasiões.

A decisão não chega a ser uma grande surpresa. Morgan, que marcou 121 vezes em 206 partidas pelo USWNTteve uma grande influência neste time e os jogadores vão buscar inspiração nela neste verão, enquanto ela se prepara para jogar contra ela quarta Copa do Mundo.

Horan tem sido um dos pilares do meio-campo há algum tempo e seu importante trabalho no meio do parque agrega enorme valor a esta equipe – todo o seu jogo é baseado em ajudar seus companheiros de equipe a prosperar.