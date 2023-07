Copa do Mundo Feminina 2023: Megan Rapinoe admite que está ‘sentindo os nervos’ com a possibilidade de vencer sua terceira Copa do Mundo

199 jogos pelo seu país. Quatro Copas do Mundo. Duas medalhas de campeão mundial. Vencedor do Balon d’OR 2019. Ícone do USWNT e lenda do futebol. Mas apesar de tudo, Megan Rapinoe ainda fica nervosa… especialmente antes dos jogos.

“Parece muito real agora que estamos aqui. Estou muito animado. Tenho pensado nisso (o jogo de abertura) desde que nos classificamos para ser honesto e, obviamente, desde o empate, sabíamos quem seríamos jogando”, disse um entusiasmado ‘Pinoe’ após uma recente sessão de treinamento em Auckland.

“Há sempre algum nervosismo, mas acho que isso é bom. Muitas pessoas estão jogando suas primeiras partidas na Copa do Mundo e nove de nós já estiveram aqui antes. Apesar disso, os nervos ainda estão lá. Não há nada como isso – ele só aparece uma vez a cada quatro anos, então é uma delícia toda vez”, continuou ela.

“É muito especial poder jogar uma Copa do Mundo. Já estive em alguns, mas você nunca perde aquele sentimento especial. É tão difícil chegar aqui, é tão difícil ser convocado para a nossa equipa, o que dá a sensação de que é algo que é tão arduamente conquistado que o ajuda a apreciá-lo tanto. Sabendo que esta é minha última Copa do Mundo, estou me sentindo muito grato por estar aqui”, concluiu a lenda do USWNT.

Rapinoe é um dos jogadores mais condecorados e bem-sucedidos da história do futebol americano. Ela está a apenas um jogo de 200 internacionalizações, tendo vencido duas das três Copas do Mundo que disputou. Tendo anunciado sua aposentadoria na semana passada, ‘Pinoe’ espera colocar as mãos no troféu pela terceira vez – algo que sem dúvida seria uma das grandes conquistas esportivas de todos os tempos. Nenhum time ou jogador na história ganhou três Copas do Mundo seguidas. A Alemanha é a única outra seleção nacional a chegar perto, vencendo em 2003 e 2007.

A nível futebolístico, Espera-se que Rapinoe desempenhe um papel diferente desta vez.. A ala tentará causar impacto do banco nas últimas fases dos jogos, já que ela não é mais uma característica regular do XI titular. É provável que os três primeiros sejam formados por Alex Morgan, Sophia Smith e também Trinity Rodman ou Lynn Willians.