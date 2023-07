Copa do Mundo Feminina 2023: Megan Rapinoe revela a inesperada estrela pop que inspirou sua nova cor de cabelo na Copa do Mundo

Megan Rapinoe é um ícone dentro e fora do campo. Além de suas incríveis conquistas esportivas, ela também se tornou uma referência da moda, exibindo todos os tipos de looks modernos e inovadores ao longo dos anos.

Nos jogos contra Vietnã e Holanda, a veterana atacante e fashionista levou a seleção para fora do hotel usando o uniforme suaves ternos sob medida ‘sem gênero’ desenhados por Nike e Martine Rose especificamente para este torneio.

“Quando uma mulher veste um terno, isso expressa força, resiliência e beleza. Quero que as mulheres se sintam poderosas em seus ternos como os homens”, explicou a estilista Rose antes do torneio. “Mais do que isso, embora eu esteja usando mulheres para contar a história, não há gênero associado ao traje. Qualquer um pode usá-lo. Espero que um dia não estejamos falando de gênero no esporte e apenas falando sobre o esporte. Uma vez que tudo é despojado, é apenas o jogo que resta”.

O look da Copa do Mundo dos Estados Unidos que está bombando na internet

Inspiração de cor de cabelo

O cabelo de Rapinoe também se tornou uma declaração de moda, com o jogador alternando regularmente entre cores diferentes. Apesar de ir para um look roxo/rosa para a Copa do Mundo 2019a estrela do futebol escolheu azul para este torneio. Mas o que ela estava pensando por trás do interruptor?

“Aí está, um pouco de inspiração [inspiration]”, diz ‘Pinoe’ durante uma imprensa pós-treino, apontando para companheiro de equipe Cristal Dune. “Cristal [Dunn] tinha o cabelo azul, Megan Thee Stallion tinha o cabelo azul.”

“Honestamente, a última vez que pintei antes disso, pintei de roxo e meio que desbotou de azul, e pensei, ‘oh, é legal’. Então, apenas troquei. Tenho todas as cores comigo, então não sei o que vai acontecer”, explica, não descartando a possibilidade de morrer novamente ao longo do torneio.