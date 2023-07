Copa do Mundo Feminina 2023: Nouhaila Benzina deve fazer história na Copa do Mundo Feminina com seu hijab

Nouhaila Benzina tem a oportunidade de fazer história no Copa do Mundo Feminina de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia.

Apesar da derrota de sua equipe contra Alemanha na abertura do torneio, o Marrocos seleção feminina tem a chance de terminar em segundo lugar no Grupo H.

Enquanto isso, seu significado vai além do jogo em si. Se ela participar de uma partida de sua seleção nacional contra Coreia do Sulela se tornará a primeira jogadora a usar um hijab na Copa do Mundo.

Anteriormente, a FIFA havia banido o hijab, alegando preocupações com a segurança dos jogadores. Apesar do desconforto potencial, Nouhaila usa orgulhosamente o hijab e o faz há anos.

Ela expressou sua satisfação em usá-lo, e tem sido uma parte constante de seu traje ao jogar por diferentes clubes e durante o treinamento com a seleção marroquina.

Uma vestimenta sagrada para o Islã

Para as mulheres que respeitam profundamente a cultura islâmica, respeitar o hijab é de extrema importância.

No mundo muçulmano, o hijab representa toda a identidade islâmica e serve como símbolo de autenticidade religiosa.

É visto como uma obrigação divina que protege as mulheres e define seu papel na sociedade.

A FIFA agora reconheceu o direito dos jogadores de usar o hijab, então GásO impacto dela neste torneio pode ir além de seu desempenho em campo e se estender a meninas e jogadores inspiradores que desejam representar suas seleções nacionais, respeitando suas crenças e costumes.

Seu legado será um testemunho poderoso de abraçar a identidade e a fé de alguém enquanto persegue sua paixão pelo esporte.