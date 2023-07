Copa do Mundo Feminina 2023: Nouhaila Benzina faz história ao se tornar a primeira jogadora a usar hijab na Copa do Mundo Feminina

Nouhaila benzina fez Copa do Mundo história ao se tornar a primeira mulher na história a usar um hijab.

O jogador da seleção marroquina entrou na segunda partida da fase de grupos no lugar de Yasmin Mrabet no centro da defesa. O momento marcante fez manchetes em todo o mundo.

É um momento histórico, já que até recentemente a FIFA proibia o uso do hijab em seus torneios. Benzina é a única jogadora que o usa tanto nos treinos quanto nas partidas, e não hesitou em reconhecer a importância da roupa.

“Tenho muito orgulho de usar o hijab”, afirmou ela recentemente.

O Marrocos, com Benzina em campo, venceu uma partida muito importante, pois busca a permanência no Mundial e a classificação para a próxima fase. Com três pontos, tudo indica que enfrentará a Colômbia por segundo lugar no grupo em uma partida bastante disputada na última rodada.