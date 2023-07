Copa do Mundo Feminina 2023: O USWNT e sua missão de promover a saúde mental na Copa do Mundo Feminina

“Sempre que falo sobre Katie, é obviamente emocionante e, com tudo que está acontecendo hoje, meio que traz todos esses sentimentos à tona “, disse a ala Sophia Smith alguns dias antes da partida de abertura do USWNT contra o Vietnã. Ela, é claro, estava falando sobre Katie Meyer, seu ex-companheiro de Stanford Universidade que tragicamente tirou a própria vida há mais de um ano, com apenas 22 anos de idade.

Os comentários foram feitos em referência a Seleção feminina dos EUA inicia oficialmente sua campanha de saúde mental, a ideia por trás disso é desestigmatizar qualquer tipo de dificuldade mental que os jovens estejam passando.

A notícia da iniciativa foi anunciada por jogador Naomi Girma via The Players Tribune, uma plataforma que permite que esportistas profissionais se comuniquem diretamente com os fãs. Girma, que venceu o campeonato nacional universitário com uma equipe que continha Sophia Smith e Katie Meyer, descreveu seu falecido companheiro de equipe como “O amigo mais verdadeiro que já tive. A pessoa mais sincera, positiva e atenciosa do mundo. A primeira pessoa a se abrir e falar sobre seus sentimentos. A primeira pessoa a quem você recorreria quando precisasse falar sobre os seus. E a última pessoa que você pensaria que tiraria a própria vida.”

Como explicou Girma, o objetivo da campanha – que é dedicada a Meyer – é para “garantir que os jovens tenham ferramentas para lidar com a depressão, a ansiedade, o estresse e os dias muito ruins, quando parece que o peso do mundo está sobre seus ombros, e nunca pode melhorar… não queremos que isso acabe simplesmente na conscientização”.

Além da comovente publicação no The Players Tribune, Girma também postou um vídeo em suas redes sociais para divulgar a iniciativa. A mensagem do clipe curto, mas poderoso, que apresenta estrelas como Sophia Smith, Alex Morgan, Megan Rapinoe e Trinity Rodman é aquele “vulnerabilidade é um sinal de força, não de fraqueza.”

“Meus companheiros de equipe e eu estamos determinados a garantir que todos tenham o apoio de que precisam. Lançando a primeira iniciativa de saúde mental desse tipo com meus amigos da @CommonGoalOrg. Essa é para você, Katie”, diz a legenda do tuíte que contém o vídeo da campanha.

Durante o primeiro jogo dos EUA contra o Vietnã, Sophia Smith dedicou seus dois gols ao falecido companheiro de equipe com uma celebração tocante. “Sim, isso foi para Katie”, disse ela na zona mista após o encontro. “Eu e a Na (Naomi Girma) conversamos sobre isso antes do jogo. Nós só queríamos honrá-la de todas as maneiras possíveis”.