Copa do Mundo Feminina 2023: O USWNT e sua obsessão com cafeína que uniu o acampamento base

Tele Seleção Feminina dos Estados Unidos tenha um agenda bastante agitada na Copa do Mundo Feminina. Com treinos, sessões de ginástica, sessões de recuperação, viagens, obrigações de imprensa e os próprios jogos, os jogadores têm muito pouco tempo de inatividade. Mas quando a equipe recebe uma ou duas preciosas horas livres, parece haver apenas uma coisa em mente: café.

“Há tempo de inatividade suficiente para tomar algumas xícaras de café, mas, além disso, todo o nosso foco no torneio”, disse Kristie Mewis em uma entrevista coletiva recente, apenas alguns dias depois de postar uma foto no Instagram com a frase ‘eu te amo ‘ impresso na espuma de seu café com leite matinal. Coincidência? Eu acho que não.

O café é uma obsessão entre esses jogadores, tanto que já virou assunto em coletivas de imprensa. “Você pode nos explicar um pouco sobre essa cultura do café e essa máquina que você tem para fazer no hotel?” pede um jornalista ao veterano Cristal Dunn alguns dias no torneio.

“Às vezes acho que é uma doença”, ela responde em tom de brincadeira. “Nós amamos isso, é como um toque de alegria todas as manhãs. “Quero dizer, Kristie Mewis está ficando louca com isso. Eu sou como, quantas fotos temos? Mas quero dizer, sim, é como uma máquina que sinto que todos precisamos comprar. Mas é incrível, as pequenas coisas fazem a maior diferença.”

Dunn está se referindo a uma máquina de café fornecida pela federação e pela Nike que permite aos jogadores imprimir fotos na parte espumosa da bebida quente. Tem sido um grande sucesso entre os jogadores (e seus seguidores nas mídias sociais) que não se cansam do conteúdo do café.

“Na verdade, é algo tão incrível… são apenas as pequenas coisas, sabe?” continua o zagueiro Dunn. “Acho que todo mundo sabe que as apostas são muito altas agora e apenas encontrar essas pequenas coisas que você pode simplesmente acordar e ficar animado apenas acalma um pouco os nervos. É ótimo! “

Sofia Huerta é outro jogador entusiasmado com as boas vibrações do café.“A cultura do café está lá em cima, com certeza. Todos nós gostamos de tomar café juntos e essa é uma maneira de socializar uns com os outros, além de apenas treinar juntos. Então, definitivamente nos une”, diz a zagueira Huerta, embora ainda não tenha usado a máquina – ela prefere um Latte gelado de baunilha e, infelizmente, esse aparelho especial só serve café quente.

A figura maior

Pequenos detalhes como esta máquina de café fazem parte de um esforço maior da Federação de Futebol dos Estados Unidos para criar um acampamento base adequado para os jogadores, em algum lugar que eles possam chamar de ‘casa’ durante o torneio. Além do café, a equipe recebeu não apenas excelentes instalações e rotinas estruturadas, mas também pequenos confortos caseiros adaptados a cada jogador. A ideia é fazer com que todos se sintam o mais confortável possível e Alex Morgan colocá-lo, não como um “circo itinerante”.

“Adoro ter um acampamento base. Na verdade, estávamos falando sobre como é ótimo”, explica Morgan em recente coletiva de imprensa. É um luxo que o time não teve em torneios anteriores. “Só estar num hotel, meio que assumir todo o hotel e ter todas as ferramentas de recuperação disponíveis… Não só temos tudo que precisamos no hotel, mas também o campo de treinamento. Tem unidades modulares, vestiário , uma academia que eles montaram que a gente pode usar todos os dias… Acho que nos faz sentir como se tivéssemos uma rotina diária e menos como um circo itinerante e isso é bom”, finaliza o atacante.

De muitas maneiras, uma coisa tão simples como o café tornou-se um poderoso símbolo de mudança e progresso no futebol feminino dos Estados Unidos. A equipe agora tem um acampamento base… e o coração de sua identidade é o amor pela bebida com cafeína.