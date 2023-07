Copa do Mundo Feminina 2023: Por que a seleção feminina dos EUA deve ser considerada favorita (novamente) na Copa do Mundo

Tseleção feminina dos Estados Unidos sempre tem que conversar quando se discute qual equipe vai vencer a Copa do Mundo feminina. Seu sucesso fala por si: o O USWNT venceu o prestigioso torneio quatro vezes, sendo duas delas consecutivas nas edições anteriores de 2015 e 2019. da competição (1991, 1999, 2015, 2019).

Esta estatística já é impressionante, mas quando você tem em mente que a primeira Copa do Mundo Feminina foi disputada em 1991, e apenas 8 foram disputadas desde então, realmente ajuda a perceber o quão dominante o futebol feminino dos EUA tem sido no cenário internacional. Para aqueles que ainda não fizeram a aritmética mental, é uma taxa de sucesso de 50%… simmetade das Copas do Mundo disputadas foram vencidas pelo USWNT.

E parece que essa dominação vai continuar. A equipe está mais uma vez favoritos para levar para casa o famoso troféu, com praticamente todas as casas de apostas ajustando as probabilidades em antecipação a uma vitória dos EUA. A maioria pagará quase nada por um triunfo do USWNT, e isso simplesmente porque eles são amplamente considerados como tendo o time mais forte dos 32 que jogarão na Austrália e na Nova Zelândia.

USWNT Alex Morgan: Estou muito otimista com nossas chances com esta lista

Isso também não é uma surpresa. A composição da equipe é particularmente interessante e parece ter o equilíbrio perfeito entre veteranos experientes e jovens talentos famintos para conduzir coletivamente o que seria uma vitória histórica: eles se tornaram o primeiro time a vencer três Copas do Mundo.

A idade média do plantel que entra neste torneio é de 29 anos. É um número que reflete apropriadamente a mistura promissora de novos e antigos no time – não vamos esquecer que 29 é um número que tem sido intimamente associado ao auge de um jogador de futebol ao longo dos anos. há um punhado de jovens jogadores de destaque que reconhecidamente reduzem a média de idade, mas também aumentam simultaneamente a qualidade e, acima de tudo, o brilho ofensivo e a destreza do plantel.

No terço final, o veterano Alex Morgan vai ser acompanhado por alguns dos alas mais complicados do jogo: Sophia Smith (22), Trinity Rodman (21) e Alyssa Thompson (18). No caso deste último, tão impressionados ficaram os treinadores com talento de Thompson que se tornou um dos poucos jogadores para pular a faculdade e ser convocado imediatamente. Na verdade, ela foi a primeira escolha oficial do draft de 2023 e, depois de impressionar em sua primeira temporada completa, foi convocada para a seleção feminina dos Estados Unidos para a Copa do Mundo. ‘Ascensão meteórica’ simplesmente não faz justiça.

Trinity Rodman, que por acaso é filha da lenda do basquete Denis Rodman, teve uma ascensão igualmente impressionante. Em seu ano de estreia (2021/22), Rodman recebeu praticamente todos os elogios que você pode receber após ser nomeada ‘Rookie of the Year’, ‘US Soccer Best Young Player’ e sendo incluído no NSWL Best XI. Para completar, ela também foi indicada para o prêmio individual de maior prestígio de todos: O Balão de Ouro.

Marcando mais um hattrick nesta temporada em seu último jogo da NSWL na vitória de 4 a 2 do Portland Thorns sobre o Washington Spirit, Sophia Smith oficialmente terminou a temporada como artilheiro do campeonato, marcando dez gols em 13 jogoss. Smith também foi o segundo maior assistente com 5 – apenas um abaixo dos seis de Sam Coffey. Muitos suspeitam que a jovem pode acabar ganhando a Chuteira de Ouro neste torneio – ela é sem dúvida o talento de ataque mais empolgante do time.

Em defesa, Noemi Girma espera-se que desempenhe um papel importante como zagueiro – especialmente depois que a ausência de Becky Sauerbrunn foi confirmada devido a lesão. Esta é sua primeira Copa do Mundo, mas depois de ser nomeada NWSL ‘Defensor do Ano’ na época passada e tendo já somado 15 internacionalizações pela selecção nacional, não há dúvida que estará à altura da tarefa.

Há talento bruto abundante neste esquadrão do USWNT. A presença dos jogadores mais velhos que podem fornecer conselhos e orientações muito necessários e que também são de classe mundial também (Morgan, Ertz, Horan, Lavelle, Rapinoe…), é um coquetel perigoso que pode ver a equipe de Vlatko Andonovski jovialmente voltam para os Estados Unidos com uma medalha de vencedor em seus bolsos traseiros.

“Os jogadores seniores são muito importantes para nós, queremos aprender o máximo com eles e tentar o nosso melhor para ir o mais longe possível nesta Copa do Mundo. Jogadores como Alex (Morgan) e Pinoe (Megan Rapinoe) são tão importantes para nós”, conclui Sophia Smith apenas algumas semanas antes do torneio. O tempo dirá se eles podem ir até o fim novamente.