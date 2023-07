Copa do Mundo Feminina 2023: ‘Quatro garotas prontas para ficar estranhas’: todas as postagens do Instagram compartilhadas por estrelas do USWNT na véspera de seu primeiro jogo

Tele espera finalmente acabou. O A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos joga sua primeira partida da Copa do Mundo Feminina contra o Vietnã no sábado. Eles estão carregando o peso de seu mundo em seus ombros enquanto milhões de pessoas sintonizam para ver se são capazes de extrair o que alguns chamam de impossível: o ‘três turfa’.

Os jogadores pareciam relaxados enquanto caminhavam pelo campo em Eden Park na noite anterior ao jogo.

Os jogadores riam, conversavam entre si e tirou selfies ao ter noção do estádio onde iniciará a defesa do título.

Os fãs foram tratados com muitas atualizações da equipe nas mídias sociais, com a maioria das estrelas compartilhando fotos de sua observação de campo.

Megan Rapinoe, Alex Morgan, Sophia Smith e Trinity Rodman todos publicados em suas respectivas contas. Trinity Rodman deixou os seguidores loucos no TikTok depois de realizar uma dança hilária e perfeitamente executada com Alex Morgan e Kelly O’Hara.

‘Garotas de quatro tempos prontas para ficar esquisitas’, foi a legenda escolhida por Rapinoe para acompanhar uma foto dela com as outras duas jogadoras da seleção que na Austrália e na Nova Zelândia disputarão sua quarta Copa do Mundo: Alex Morgan e Kelly O’Hara.

O USWNT venceu a Tailândia por 13 a 0 em seu jogo de estreia na Copa do Mundo. Eles também esperam ter um começo tão enfático desta vez.