Copa do Mundo Feminina 2023: Quem são as jogadoras mais bem pagas na Copa do Mundo Austrália-Nova Zelândia?

FA revista orbes publicou recentemente a lista das 15 jogadoras mais bem pagas do Mundial Feminino, com destaque para a Espanha Alexia Putellasque é o único entre os 5 primeiros fora do Estados Unidos.

A lista é encabeçada pelos campeões mundiais Megan Rapinoe e Alex Morganenquanto o jogador catalão é o terceiro da lista.

Lista das jogadoras mais bem pagas da Copa do Mundo Feminina 2023

Alexandre Morgan | USWNT | US$ 7,1 milhões

Megan Rapinoe | USWNT | $ 7 milhões

Alexia Putellas | Espanha | $ 4 milhões

Trindade Rodman | USWNT | US$ 2,3 milhões

Cristal Dunn | USWNT | US$ 2,2 milhões

Julie Ertz | USWNT | $ 2 milhões

Sofia Smith | USWNT | $ 2 milhões

Lindsey Horan | USWNT | US$ 1,5 milhão

Rose Lavelle | USWNT | US$ 1,4 milhão

Sofia Huerta | USWNT | US$ 1,3 milhão

Ada Hegerberg | Noruega | US$ 1,2 milhão

Chloé Kelly | Inglaterra | US$ 1,2 milhão

Sam Kerr | Austrália | US$ 1,2 milhão

Kelly O’Hara | USWNT | US$ 1,2 milhão

Alissa Naeher | USWNT | US$ 1,1 milhão

De onde vem essa renda

De acordo com Forbes lista, dos US$ 4 milhões Alexia Putellas ganha, apenas $ 800.000 vem diretamente de seu salário, ou seja, o dinheiro que ela ganha em campo por jogar. Os outros 3,2 milhões vêm de fora de campo, como os patrocínios que o jogador tem ou a seleção.

Na verdade, é a mesma situação com o restante deste ranking, já que os dois primeiros da lista, como Morgan e Rapinoetambém ganham um salário mais ou menos parecido com Alexia, mas é o rendimento fora de campo que os coloca no topo da lista.