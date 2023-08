Copa do Mundo Feminina 2023: Rose Lavelle: a peça que faltava no quebra-cabeça dos EUA

Rose Lavelle mudou o jogo contra a Holanda. chegando para Savannah De Melo – que tem feito um trabalho valioso como substituto no meio-campo – após o intervalo, ela virou o jogo a favor dos EUA. Dela energia sem limites e intensidade na imprensa sacudiu a equipe em marcha, trazendo uma nova crença e impulso para o lado.

Ela também providenciou que um pouco mais de qualidade técnica e criatividade no meio-campo e no terço final, que é algo de Vlatko Andonovski equipe faltou nos dois primeiros jogos deste torneio. Tendo jogado e marcado na final da Copa do Mundo de 2019, ela também contribui com riqueza de experiência e know-howo que novamente é vital para um lado que contém tantas estrelas jovens jogando seu primeiro torneio neste nível. Dito de forma mais sucinta, a ausência de Rose Lavelle realmente afetou este time.

“Rose é uma das melhores jogadoras do mundoe não tê-la totalmente por 90 minutos nos dois primeiros jogos obviamente impactou o time”, reconhece o técnico Vlatko Andonovski um dia antes do último jogo dos EUA na fase de grupos contra Portugal. “Chegando a esta Copa do Mundo, ela foi marcada como titular há muito tempo, assim como muitos outros jogadores. Portanto, o impacto da lesão de Rose não são apenas os minutos que ela não jogou, porque tivemos que reestruturar as coisas e encontrar o próximo titular”, continua ele.

Lavelle, que fez 90 jogos pela seleçãoviveu alguns meses frustrantes depois sofreu uma lesão em um amistoso contra a Irlanda em 8 de abril que lançou dúvidas sobre sua disponibilidade de seleção para este torneio. Ela não jogou um único minuto competitivo até entrar como substituta na estreia do USWNT contra o Vietnã. Sua inclusão no elenco, apesar de grandes problemas com lesões, é outra indicação de sua importância para a equipe e sua identidade.

Dela impacto saindo do banco foi claro para ver – dentro de dez minutos, ela tinha já configurou o equalizador do capitão Lindsey Horan contra a Holanda e continuou a ser uma grande ameaça até o fim da partida. “Quando ela está em campo, podemos ver como ela pode mudar o jogo”, continuou Andonovski durante a conferência de imprensa de segunda-feira.

“Está claro o quanto ela é importante para o time do ponto de vista defensivo, mas também do ponto de vista ofensivo ela gera chances e faz as coisas acontecerem em campo individualmente ou em combinação com outras jogadoras. Então, estamos muito felizes que os minutos dela tenham crescendo e ansioso para o próximo jogo e vê-la mais em campo.”

Lavelle é a peça que faltava no quebra-cabeça dos EUA, o catalisador para fazê-los disparar em todos os cilindros. Como Vlatko disse, na defesa ela é incrivelmente eficaz em liderar a imprensa pela frente e recuperar a bola – uma verdadeira dor de cabeça para os jogadores adversários. Daqui para frente, ela corridas inteligentes (dentro e fora da bola), passes proativos, dribles sedosos e olho no gol levam a produção ofensiva a um nível totalmente novo. Isso é algo que esta equipe precisa desesperadamente depois de lutar nas duas primeiras partidas na frente do gol.

O tempo de jogo de Lavelle continua a aumentar, tendo disputado 30 minutos no primeiro jogo e todo o segundo tempo contra a Holanda. Isso pode sugerir que o meio-campista complicado pode começar o jogo contra Portugal na terça-feira para o jogo decisivo do Grupo E. Sua presença desde o início seria ccertamente será um grande reforço para o XI titular em um jogo de apostas tão altas. Os EUA devem vencer para evitar qualquer possível virada e eliminação no início do torneio.