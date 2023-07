Copa do Mundo Feminina 2023: Seleção Feminina de Futebol dos EUA busca seu quinto título

Michael Jordan no basquete. Mohammed Ali no boxe. Michael Phelps na natação. Usain Bolt na corrida. O Barcelona de Pep Guardiola no futebol espanhol. Real Madrid na Liga dos Campeões. Messi, Ronaldo e Pelé. São todos times ou esportistas que simbolizam a dominação, aqueles que possuem uma proeza esportiva incomparável e cujas conquistas transcendem o esporte. Eles conseguiram coisas que provavelmente nunca se repetirão, ganharam medalhas, marcaram gols e ergueram troféus que ficarão para sempre na história. Há um nome, no entanto, que está faltando nessa lista: A Seleção Feminina dos EUA (USWNT) e sua superioridade no futebol internacional feminino.

A equipe USWNT é um ícone do esporte feminino; um verdadeiro pioneiro dentro e fora do campo. A nível desportivo, a sua lista de triunfos é interminável. O USWNT ganhou a Copa do Mundo quatro vezes em sua história e agora, como a imprensa dos EUA rotulou, estão indo para um “três turfas” (jogo de palavras em inglês com ‘três’ e repetir’), que faz referência ao fato de que um triunfo nesta edição seria a terceira medalha de vencedores em igual número de torneios.

USWNT Alex Morgan: Estou muito otimista com nossas chances com esta lista

Esta estatística já é impressionante, mas quando você tem em mente que a primeira Copa do Mundo Feminina foi disputada em 1991, e apenas 8 foram disputadas desde então, realmente ajuda a perceber o quanto o time não dominou o futebol feminino. Para aqueles que ainda não fizeram a aritmética mental, isso é um enorme 50% taxa de sucesso…sim, metade das Copas do Mundo disputadas foram vencidas pelo USWNT. Além do mais, a equipe só perdeu o pódio uma vez em sua história na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Esse dia sombrio aconteceu em 2016, quando foi eliminado nas quartas de final das Olimpíadas do Rio.

“Esta seleção, começando em 1985 (quando os EUA jogaram sua primeira partida internacional), estabeleceu o padrão naquela época, e cada Copa do Mundo tivemos a oportunidade de construir as bases que foram estabelecidas para nós”, disse goleiro e duas vezes vencedor da Alyssa na Copa do Mundo, Naeher, na coletiva de imprensa do segundo dia do USWNT. “Gerações anteriores de jogadoras começaram isso e agora é nossa responsabilidade continuar com essa mentalidade da seleção feminina dos Estados Unidos.”

Essa mentalidade é vencer, algo que a maioria das pessoas espera que eles façam novamente na Austrália e na Nova Zelândia. Ttime número um da FIFA – um recorde que ostenta há 13 anos – é o favorito para erguer o prestigioso troféu mais uma vez. Isso se refletiu nos preços das casas de apostas – a maioria pagará quase nada por um triunfo nos Estados Unidos.

Apesar das expectativas, os jogadores reiteraram por diversas vezes a ideia de que ‘pressão é um privilégio’ e que na verdade é algo que os ajuda a prosperar. “Você quer estar no topo, quer ser o melhor time. É definitivamente difícil às vezes, mas esse time historicamente lidou com isso muito bem e tem sido consistente com isso”, disse o meio-campista Kriste Mewis apenas alguns dias antes do início do torneio dos EUA contra o Vietnã. “Estamos determinados a continuar assim”.

Os campeões dos Jogos do Sudeste Asiático de 2023 tremerão com a perspectiva de enfrentar os atuais campeões. Em seu último torneio, os EUA derrotaram a Tailândia por 13 a 0 que é o maior número de gols já marcados em uma Copa do Mundo. Ele vai pegue algo especial para impedir que este time ganhe sua quinta coroa.