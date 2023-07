Copa do Mundo Feminina 2023: Sophia Smth inspira os EUA a uma vitória confortável contra o Vietnã

Tele A defesa do título da Copa do Mundo dos EUA começou com uma sólida vitória por 3 a 0 sobre o Vietnã no grupo E. O USWNT estava tentando replicar o placar recorde do jogo de abertura de 2019 quando eles derrotaram a vizinha Tailândia do Vietnã por 13 a 0 na França. Desta vez, a vitória não foi tão enfática, mas o mais importante é que os EUA conseguiram começar com uma vitória.

Antes mesmo de soar o apito, as sobrancelhas foram levantadas quando a notícia da equipe foi anunciada. A primeira inclusão surpresa foi minério de julie, que, apesar das preocupações físicas e do retorno à seleção após o parto há um ano, foi apontada como zaga titular. Também foi incluído Meio-campista Savannah DeMelo,que estava fazendo apenas sua segunda aparição pelo USWNT e a primeira em uma Copa do Mundo. No total, seis dos titulares estavam estreando em um grande torneio, com os cinco restantes já tendo representado seu país no palco maior.

Vietnã claramente não faltou motivação naquela que foi sua primeira aparição em uma Copa do Mundo. A equipa de Duc Chung, que é uma espécie de wild card neste torneio, tinha um plano de jogo claro: frustrar a oposição tanto quanto possível e não se curvar aos EUA.

Isso se tornou abundante nos primeiros momentos do jogo. Apenas alguns segundos no primeiro tempo, os EUA estavam prendendo a respiração depois que o jovem superastro Trinity Rodman- filha de lenda da NBA Dennis- levou uma queda desagradável, caindo desajeitadamente de costas após um desafio muito pesado. Felizmente, ela conseguiu continuar, embora depois de passar vários minutos sendo tratada pelos médicos. Outra lesão teria sido desastrosa para os EUA… time que tem sofrido contratempos nos meses que antecederam o torneio.

O incompatibilidade física foi evidente e só exacerbou a diferença de qualidade entre os dois lados. Os EUA continuaram a ameaçar e a bola passou a maior parte do tempo dentro e ao redor da área de 18 jardas do Vietnã. O lado do sudeste da Ásia só conseguiu sair de seu meio-campo com esperançosas bolas longas.

O avanço veio 13 minutos quando recém-capitão Lindsey Horan passou a bola para os pés de Alex Morgan que, com um toque delicioso, acariciou a bola em Sofia Smith, que fez o que ela fazia de melhor: marcar. Foi seu primeiro gol em uma Copa do Mundo e a 50ª assistência na carreira de Alex Morgan.

Depois de um longo período de domínio, o segundo dos Estados Unidos veio no meio do intervalo. Rodman, com sua primeira corrida ameaçadora pela ala direita, invadiu a área, mas foi derrubado ilegalmente por um zagueiro adversário. Foi uma falta clara e a maior parte do estádio ficou incrédula quando o árbitro não apitou imediatamente. Depois de mais de três minutos de deliberação com um Verificação do VAR, a falta acabou sendo marcada. Subiu degrau Alex Morgan, que não conseguiu acertar o fundo da rede, mandou a bola direto pelo meio. Uma defesa fácil para Tran no gol. O rebote caiu no pé direito de Morgan, mas os jogadores vietnamitas conseguiram fazer um bloqueio crucial.

Nos acréscimos do primeiro tempo – aos sete dos oito minutos adicionados – Smith mais uma vez acertou a rede depois que o goleiro vietnamita não conseguiu receber um cruzamento. A bola caiu para ferreiro do lado direito da área após uma troca feia na área e mais uma vez com o pé esquerdo conseguiu enfiar a bola entre as pernas da goleira. Um objetivo fácil, mas, no final das contas, todos contam.

Depois de um primeiro tempo medíocre, os EUA começaram o segundo com mais intensidade de ataque, e depois de uma bela jogada pela direita, Lindsey Horan quase marcou aquele que teria sido um dos gols do torneio com um voleio de um cruzamento de Rodman que passou perto da trave.

Depois de não conseguir capitalizar seu domínio contínuo, Andonovski olhou para o banco e convocou Megan Rapinoe para fazer o que foi sua 200ª internacionalização. Alyssa Thompson, de 18 anos, também fez sua primeira aparição em uma Copa do Mundo.

Apesar das mudanças, foi um rosto conhecido o responsável pelo terceiro gol. Julie Ertz enviou um de seus passes longos de marca registrada para a área. A defesa do Vietnã foi pega dormindo e um alerta Sophia Smith roubou a bola do zagueiro e encontrou o capitão Horan para um toque.

O placar relativamente baixo foi uma prova da solidez defensiva do Vietnã. Eles dificultaram a vida dos americanos e realmente os impediram de jogar.

A busca pela ‘turfa tripla’ começou oficialmente com Sophia Smith liderando o ataque.