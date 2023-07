Copa do Mundo Feminina 2023: tiroteio em Auckland: dois mortos e três feridos poucas horas antes do início da Copa do Mundo Feminina

Um atirador causou terror nas ruas do centro de Auckland apenas algumas horas antes do início da Copa do Mundo Feminina. O jogo inaugural do torneio entre o país anfitrião, a Nova Zelândia, e a Noruega está marcado para as 19h locais de quinta-feira.

O incidente aconteceu por volta 7h na Queen Street, que fica a poucos passos da fan zone e a algumas centenas de metros do hotel Sofitel, onde a equipe feminina dos Estados Unidos está hospedada.

O Atirador é relatado para ter invadido um prédio alto que está neste momento a ter obras de construção feitas. Os trabalhadores estavam reunidos ali no início da manhã para começar o turno, quando o homem entrou e abriu fogo.

Um dos trabalhadores, todos vestindo jaquetas de alta visibilidade, disse que o atirador subiu as escadas andar por andar. Outro trabalhador explicou que estava tentando sair do prédio antes de cruzar com o atirador e ser instruído a subir no telhado. Há supostamente uma força de trabalho de cerca de 200 pessoas trabalhando na torre onde ocorreu o incidente.

Tiros de arma de fogo foram ouvidos por volta das 8h na quinta-feira e o serviço de ambulância local confirmou que três pessoas ficaram gravemente feridas. Dois são relatados para ter sido morto.

“Esta situação terrível não poderia ter acontecido em um momento pior quando o mundo está de olho em nós. É terrível, especialmente porque nunca tivemos um incidente como este antes”, disse o prefeito de Auckland, Wayne Brown, à rede de TV local TVNZ.

A polícia solicitou que as pessoas fiquem dentro de casa por enquanto e evitem a área o máximo possível: “A polícia pede a todos os membros do público que evitem a área inferior da Queen Street. e para aqueles em prédios do centro da cidade permanecerem dentro de seus prédios neste momento”

“Este é um incidente significativo com vários serviços de emergência respondendo. Uma grande presença policial permanecerá na área. A polícia fornecerá mais informações assim que estivermos em condições de fazê-lo”.

Ainda não foi confirmado se o incidente irá comprometer o início da Copa do Mundo Feminina. É provável que a fan zone fique fechada pelo menos nas próximas horas. As sirenes podem ser ouvidas por toda a cidade.