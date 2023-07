Copa do Mundo Feminina 2023: USWNT homenageado com Arthur Ashe Award no ESPY Awards

Tele Seleção Feminina de Futebol dos Estados Unidos levou para casa o Prêmio Arthur Ashe de Coragem durante o ESPY Awards de 2023 na quarta-feira.

A cerimônia, realizada no Dolby Theatre em Los Angeles, viu a equipe ser reconhecida por sua batalha legal de anos pela igualdade salarial entre as equipes masculina e feminina.

A campanha bem-sucedida estabeleceu um novo padrão de expectativas salariais para atletas do sexo feminino, com as jogadoras trabalhando diligentemente para aumentar a conscientização e combater a desigualdade salarial em todo o país, em áreas que vão do esporte ao entretenimento e ao setor privado.

Briana Scurry, Christen Press e Stephanie McCaffrey aceitou o prêmio em nome das jogadoras profissionais de futebol feminino.

O que é o Prêmio Arthur Ashe de Coragem?

O Prêmio Arthur Ashe de Coragem é concedido a um atleta ou atletas cujas contribuições para a sociedade vão além do esporte.

Os vencedores anteriores incluem Muhammad Ali (1997), Billie Jean King (1999), Nelson Mandela (2009), Caitlyn Jenner (2015), Bill Russel (2019) e Vitali Klitschko (2022).

Durante o ESPY Awards de quarta-feira, Tiffany Haddish apresentou o prêmio e narrou um vídeo que mostrava o USWNTda jornada legal em direção à igualdade salarial.

A homenagem vem enquanto o USWNT se prepara para a Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia. O torneio será estrela Megan Rapinoesua quarta e última Copa do Mundo, já que ela anunciou recentemente sua aposentadoria após a temporada.