Tele USWNT começará sua campanha na Copa do Mundo Feminina amanhã às 21:00 ET contra Vietnã na estreia da fase de grupos.

O USWNT buscará três turfas depois de vencer as edições de 2015 e 2019. Mas antes de iniciar esta busca, o USMNT fez questão de desejar boa sorte a seus companheiros patriotas na esperança de ir embora com outra estrela acima de sua crista.

O USWNT são as probabilidades dos favoritos para vencer o torneio de acordo com as últimas probabilidades do Caesars Sportsbooks, seguidas pelos gigantes europeus Inglaterra, Alemanha, Espanha e França. Até agora, o torneio bateu recorde de público em seus jogos de abertura.

As mulheres representando as estrelas e listras estão em um grupo composto por Vietname, Portugal, e a Holanda. O jogo contra os holandeses será uma revanche da famosa final de 2019 e é uma das partidas mais esperadas da fase de grupos.

Expectativa nos EUA para o USWNT estréia está crescendo com RAPOSA Esportes que esperam ter números de audiência muito bem-sucedidos depois de passar por seus espaços publicitários para o torneio. USWNT foram prioridade para a Fifa na hora de fazer o calendário por causa do grande interesse dos americanos pelo Copa do Mundo Feminina, tendo dois de seus jogos de grupo às 21:00 ET.