Copa do Mundo Feminina 2023: Vamos vencer pela Christen Press! Estrelas do USWNT prestam homenagem comovente a companheiro de equipe gravemente ferido

Mnotícias devastadoras sobre a estrela do futebol feminino Lesão de Christen Press. A atacante do USWNT anunciou no Instagram que está no fundo” depois que foi confirmado que ela se submeteria a uma cirurgia no joelho pela primeira vez.

A imprensa teve um tempo difícil no ano passado desde que ela rasgou seu ACL enquanto jogava pelo Angel City em um Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL) partida em junho.

As lesões do LCA geralmente tendem a ser uma das mais graves para os jogadores de futebol e muitas vezes resultam em um longo período de afastamento dos jogos. aproximadamente seis a nove meses. No caso de Press, já são 13, algo que ela destacou em seu post emocionado nas redes sociais.

“Este mês começa a Copa do Mundo. O primeiro jogo do USWNT será exatamente 13 meses desde o reparo do LCA até o dia. Até a lista ser anunciada, não houve um dia no ano passado em que eu não acreditasse que poderia estar lá. Mesmo depois de três cirurgias”, disse ela.

“Em fevereiro, quando meu cirurgião e fisioterapeuta me disseram diretamente, como conselho médico, para deixar aquele sonho de lado, eu chorei. Eu balancei a cabeça. E pensei que havia processado essa perda. Mas também decidi não falar essa verdade em existência. Eu senti que se eu compartilhasse isso com todos vocês, eu estaria manifestando isso em realidade. Então, ao invés disso, eu permaneci silenciosamente esperançoso. Você nunca sabe o que poderia acontecer, eu diria. Coisas mais loucas aconteceram, eu disse amigos”, explicou uma imprensa arrasada, claramente arrasada por não ter tido a chance de fazer história com o USWNT e repetir os dois últimos triunfos em 2015 e 2019 com um famoso ‘três peras’.

Vários colegas de equipe de Press, que agora estão na Nova Zelândia, ficaram arrasados ​​com a notícia de sua ausência e sua recente atualização no Instagram. Muitos expressaram seu apoio e desejo de se reunir em um futuro próximo. “Nossa mana, tão real e honesto. Todo mundo torcendo por você, eu sei disso”, respondeu Megan Rapinoe. “Enviando amor do seu jeito, pressy,” disse Mallory Pugh- que também sofreu uma lesão grave em abril, após romper os ligamentos do joelho.

A meio-campista Andi Sullivan, que também rasgou seu ACL em 2016 durante um jogo da faculdade, também elogiou sua companheira de equipe lesionada e ecoou o sentimento nos comentários de seus colegas no Instagram. “Tendo passado por uma ruptura e recuperação do LCA, isso por si só já é difícil o suficiente e, felizmente, meu retorno foi tranquilo no grande esquema das coisas e, portanto, quando li o post ontem, meu coração doía por ela”, disse Sullivan na conferência de imprensa de terça-feira em Auckland.

“Sempre que você está ferido, a incerteza de tudo é difícil o suficiente. Mas é muito mais difícil quando você pensa que vai demorar um certo período de tempo, mas há obstáculos que mudam isso. Estou arrasado por ela e por sua capacidade de continuar e manter a cabeça erguida é tão admirável. Ela tem sido uma parte tão importante desta equipe dentro e fora do campo por anos. Kelly [O’Hara] falou sobre o legado anteriormente e acho que a imprensa é uma grande parte disso. Embora haja 23 de nós aqui, sabemos que muitas pessoas nos ajudaram ao longo do caminho no passado e a imprensa desempenhou um papel importante nisso. Desejamos a ela uma recuperação completa. Sentimos sua falta e a amamos”, concluiu Sullivan.

Press concluiu a postagem afirmando que adoraria voltar aos gramados para uma última passagem. “Meus dias são quase sempre bons. Estou trabalhando em direção ao meu objetivo. E apesar de, no papel, isso ser o pesadelo de recuperação de um atleta, sinto em meu coração que escalar a montanha – sim, até mais uma vez – é o sonho.” Infelizmente, porém, as chances são incrivelmente pequenas de que ela jogue outra Copa do Mundo por seu país, já que fará 36 anos na próxima edição.

Imprensa deixou uma marca indelével no futebol feminino dos Estados Unidos, especialmente em nível internacional. Com o USWNT ela ganhou duas Copas do Mundo e marcou 64 gols.