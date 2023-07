Copa do Mundo Feminina 2023: Vlatko Andonovski criticado por ex-estrelas da MLS e da Premier League por não usar substituições

Após duas atuações pouco convincentes da Seleção Feminina dos Estados Unidos na Copa do Mundo, o técnico A tomada de decisão de Vlatko Andonovski foi questionada. Foi realmente apenas contra a Holanda, que foi o primeiro teste adequado para os EUA após uma vitória confortável contra o Vietnã (3 a 0), que os problemas que ele e esta equipe começaram a mostrar.

contra os holandesesa equipe parecia carecer de uma identidade tática clara. Às vezes eles pressionavam, às vezes eles recuavam, tentavam explorar as áreas amplas, mas quando isso não funcionava, eles iam longe. Tudo parecia um pouco confuso e os jogadores não estavam realmente na mesma página. “Não estávamos realmente sincronizados”, disse o âncora do meio-campo Andi Sullivan após o jogo. “É claro que, às vezes, quando você se ajusta, leva um segundo para entrar na mesma página. Temos total confiança um no outro de que, não importa o que façamos, descobriremos e executaremos”, continuou ela. .

A falta de química foi particularmente perceptível no ataque. Apesar de serem indiscutivelmente os três melhores e mais empolgantes jogadores desta equipe, Alex Morgan, Sophia Smith e Trinity Rodman ainda não deram certo.

USWNT Andonovski: Queremos fazer algo que nunca foi feito antes

Além de Smith, que marcou duas vezes e deu uma assistência neste torneio até agora, as outras duas estrelas não trouxeram seu A-game quando se trata de finalizar. Ambos não tiveram essa vantagem no terço final e desperdiçaram chances. Contra o Vietnã, eles conseguiram 28 finalizações, com apenas oito no alvo. Foi uma história semelhante contra a Holanda: eles acumularam 18 tiros com quatro no alvo, sendo que apenas um deles chegou ao fundo das redes. A falta de tempo para brincar juntos está realmente aparecendo. Eles ainda estão para disparar em todos os cilindros.

Contra os holandeses, os EUA precisaram fazer uma substituição. A equipe estava clamando por algumas pernas novas e alguém para oferecer algo diferente, especialmente no ataque. Eles precisavam de uma virada de jogo… e eles tinham muito disponível. Havia montes de talento no banco com jogadores como Lynn Williams (que o próprio Vlatko descreveu como a melhor jogadora de 15 minutos que ele já viu), Megan Rapinoe, Alyssa Thompson e Rose Lavelle estão prontas se forem convocadas. Este último veio no intervalo e causou um impacto instantâneo ao assistir o cabeceamento de Lindsey Horan. Mas isso seria para os subs. Nenhuma mudança foi feita no restante do segundo tempo.

O a falta de movimento do banco confundiu muitos e foi um assunto abordado após o jogo. “Estivemos perto do gol o tempo todo e eu não queria atrapalhar o ritmo naquele momento, porque às vezes entra um substituto e pode demorar um ou dois minutos para entrar no ritmo”, disse Andonovski na coletiva de imprensa pós-jogo. “Só não queríamos comprometer nada porque eu pensei que todos os nossos três atacantes foram muito bons hoje, perigosos, criaram oportunidades e foram um punhado.”

O comentário certamente levantou algumas sobrancelhas e um muitas pessoas – incluindo ex-profissionais – não concordaram com o gerente. “Estou errado em pensar que com o banco #USWNT isso não faz sentido ?!” questionou o ex-jogador da MLS e agora apresentador Taylor Twellman no Twitter durante a partida”. A lenda do Arsenal e da Inglaterra, Ian Wright, que assistia ao jogo ao vivo do Wellington Regional Stadium, também ficou perplexo com a falta de mudanças. “Mano, por favor. Jogadores desse nível não precisam de minutos para se ajustar. Olhe para Lavelle. Alguns jogadores tiveram 90 minutos e nunca se ajustaram”, twittou o ex-‘Gunner’.

A crítica vem após a ex-lenda do USWNT Carli LLoyd expressou publicamente sua preocupação com a gestão tática de Andonovski. especialmente em relação a ele incapacidade de tirar o máximo proveito do talento de ataque que esta lista tem. “Para ser totalmente franco, este tem sido um tema geral [lack of goals] com Vlatko desde que ele se tornou treinador em 2019”, começou ela. “Dois anos atrás, nas Olimpíadas, tivemos chances que não estávamos marcando. Isso é preocupante.”

Resta saber se Andonovski fará algum ajuste tático para o jogo decisivo dos EUA no grupo E contra Portugal. Uma mudança na escalação certamente se justificaria após esses primeiros jogos. Uma derrota faria com que o USWNT fosse eliminado do torneio na fase de grupos.